El impulso universitario ya concentra en València una de cada tres patentes de la Comunitat

El volumen de patentes registradas en la ciudad de València alcanzó en 2024 su valor más alto en casi una década. Tanto fue así que este balance de títulos de propiedad en el 'cap i casal' llegó a las 56 solicitudes, el doble de las que acumuló el siguiente territorio con más patentes, ubicado en una comarca de l'Alacantí donde se encuentra la capital de esta provincia. Una muestra, además, de cómo esta capacidad innovadora está "en progresión ascendente", especialmente gracias al impulso del ecosistema universitario.

Impulso universitario

Es lo que reflejan los últimos datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que señalan que casi un tercio de las 181 solicitudes de este tipo que sumó la Comunitat Valenciana el año pasado se hizo en la ciudad, con la Universitat Politècnica de València (UPV) como principal baluarte. No en vano, como recuerda el vicerrector de Innovación y Transferencia de esta universidad, Salvador Coll, a este diario, la UPV fue "líder en patentes entre las universidades españolas" tanto en 2023 como en 2024. O lo que es lo mismo, fue la entidad que más contenido original elevó, un "indicador de la capacidad innovadora" que se gesta en un enclave que cuenta también en este nicho con el impulso de Marina de Empresas, desarrollado por Juan Roig y recientemente declarado enclave tecnológico.

Y es que, como señala Coll, el hecho de aportar un gran número de patentes ofrece una "posibilidad" más alta de "generar actividad económica innovadora y de atraer más inversiones porque se genera más conocimiento novedoso". "Es algo creciente que es muy positivo para el entorno", destaca el responsable universitario, que también enfatiza la importancia de que esas patentes, posteriormente, den lugar a compañías para que haya un "impacto" verdadero en el ámbito económico y social. Una circunstancia que también se encuentra al alza. "Cada vez más empresas nacen después de esas patentes. Nosotros hacemos de tres a cinco spin-off [una nueva empresa independiente que nace de una entidad matriz, en este caso una universidad] al año cuando hace cinco años hacíamos promedios de una o dos", añade al respecto.

Más recursos y líneas específicas

Pero, ¿qué está cambiando para que instituciones como la UPV eleven el número de patentes que salen de sus espacios? A nivel general, no solo en el caso valenciano, Coll destaca que ha tenido "mucha influencia" los fondos de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia impulsados desde Europa y que han permitido "añadir más recursos y tener contratado a más personal para investigar". Junto a ello, el dirigente también insiste en la "vocación de transferencia de conocimiento" que tiene la universidad con su actual dirección y que "ha empujado a la institución, con líneas específicas de innovación y de maduración de proyectos". Pasos clave para que València siga creciendo como polo innovador en España.