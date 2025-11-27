Las ITV valencianas tendrán un tercio menos de los refuerzos fijos pedidos

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana tendrá hasta 73 nuevos trabajadores fijos con la futura Oferta Pública de Empleo (OPE). Una cifra que mejorará el personal estructural de la sociedad pública encargada del servicio (Sitval), pero que será considerablemente inferior a la solicitud que la propia Conselleria de Industria -bajo la que se engloba este servicio- hizo a inicios de este año -según desveló este diario- y con la que pretendía incorporar a 112 empleados de manera indefinida. O lo que es lo mismo, que aproximadamente un tercio de esas nuevas plazas fijas solicitadas no serán finalmente autorizadas por Función Pública, un área dependiente de la Conselleria de Hacienda.

Aprobación "inminente"

Es lo que confirman a este diario fuentes del departamento que gestiona Marián Cano, quien según desveló ayer CC OO-PV se reunió el pasado 17 de noviembre con los representantes de los trabajadores de la ITV para comunicarles que la oferta pública "había superado todos los controles necesarios" y que su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) es "inminente". Sobre la misma, desde el Consell explican que esos 73 puestos 'extra' son "los que nos pueden autorizar ahora mismo" dentro de un proceso de incorporación de trabajadores al sector público que "es difícil".

Asimismo, respecto a esta diferencia entre lo pedido y lo que se recibirá, las citadas fuentes afirman que con la reversión -momento en el que el Consell aún era el del Botànic- se crearon más de una treintena de plazas adicionales "que nunca se llegaron a cubrir", unos puestos de trabajo que ahora -explican- no se añaden a la OPE porque Función Pública no puede seguir su "trazabilidad".

En este sentido, desde Industria valoran que estas incorporaciones serán "una mejora respecto a lo que hay ahora" y que "no va a haber un déficit" de trabajadores porque esos empleos siempre han estado vacantes. No obstante, reconocen que el objetivo viendo las necesidades actuales del servicio -según CC OO la dotación de personal existente "sigue siendo insuficiente, pese a tener una bolsa de contratación temporal"-era "incorporar a más de 100" personas de manera fija. Además, aclaran que los 112 puestos de trabajo que se pidieron originalmente no corresponden a la cifra que se necesita realmente sino "al máximo de plazas que se habían creado hasta ahora" en el servicio.

"Compromiso" de negociar un convenio único

Más allá de la OPE, en su comunicado de este miércoles, el sindicato afirmó que tanto Cano como el director general de la sociedad -Javier López Mora- "van a cumplir íntegramente" lo firmado en el acuerdo de homogeneización salarial y que existe el "compromiso" de negociar "un convenio único que regule las condiciones laborales de toda la plantilla de Sitval". Por otra parte, según la central, la consellera afirmó que "no existe ninguna intención de privatizar el servicio de ITV" y que "el compromiso institucional es asegurar que Sitval siga prestando un servicio público adecuado, estable y de calidad".