Vicky Foods inaugura su fábrica de Francia tras invertir 100 millones para crecer en Europa

El grupo alimentario valenciano del pan y la bollería Vicky Foods suma y sigue. El grupo controlado por la familia Juan ha inaugurado hoy su primera planta de producción en Francia, un proyecto que marca un hito en la estrategia de crecimiento y consolidación de la compañía en el mercado europeo. El nuevo complejo industrial, situado en Fragnes-La Loyère, nace con el objetivo de proveer al mercado francés y a otros colindantes como Alemania, Suiza, Benelux e Italia. Con una inversión superior a 100 millones de euros y una superficie inicial de 23.578 m², la planta está equipada con tecnología de vanguardia e instalaciones energéticamente eficientes con un 30% de su superficie equipada con placas fotovoltaicas para el autoconsumo.

El centro cuenta con una primera línea, ya en marcha, dedicada a la elaboración de pan de hamburguesa mientras que la segunda, en fase de pruebas, fabricará pan de molde. Además, la compañía prevé la puesta en marcha de una tercera línea, en 2027, que irá destinada a productos de pastelería.

Imagen en planta de la nueva planta de Vicky Foods en el sur de Francia. / Levante-EMV

Nuevas instalaciones

El acto ha contado con la asistencia del ministro de Industria francés, Sébastien Martin; del presidente de la región Bourgogne Franche-Comte, Jérôme Durain; y del presidente de Gran Chalon, Dominique Juillot, que han subrayado la relevancia del proyecto para la economía de la región, así como con la presencia de representantes institucionales y del sector empresarial. Rafael Juan, CEO de Vicky Foods, ha asegurado que la inauguración de la fábrica en Francia "representa mucho más que la apertura de nuevas instalaciones: es el resultado de años de esfuerzo, entusiasmo y trabajo en equipo, y el inicio de una nueva etapa para seguir innovando y generando oportunidades, siempre con la sostenibilidad, la humildad y las personas en el centro de la estrategia”.

Generación de empleo

Dominique Juillot, presidente de la región de Gran Chalon, ha afirmado que: “la llegada de Vicky Foods es una excelente noticia para el empleo y el dinamismo económico de nuestro territorio. Este proyecto -ha agregado- ilustra a la perfección nuestra voluntad de reindustrializar Gran Chalon”

Desde su reciente apertura, el centro ha incorporado cerca de 100 empleados y, en un plazo de 12 a 18 meses, se prevé la incorporación de entre 100 y 120 profesionales más. Por su parte, la activación de la tercera línea productiva, con la que se completará la primera fase del complejo, permitirá alcanzar en torno a 300 empleos directos. Por último, el plan de crecimiento contempla una segunda fase de expansión, estructurada en la construcción de dos nuevas naves, que elevarán la capacidad industrial del centro y permitirán situar la plantilla en torno a los 1.000 empleados en el largo plazo.

Vicky Foods -fabricante de la conocida marca de bollería Dulcesol, entre otras- logra una cifra de negocio histórica al superar los 707 millones de euros durante 2024, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior. La empresa en manos de la familia Juan, con una producción de 237.472 toneladas —un 11% más que en 2023—, ha continuado ampliando su cuota de mercado tanto en el ámbito nacional, con más de 75.000 puntos de venta, como a escala internacional, con presencia en más de 50 países.