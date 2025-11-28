Falsas 'gangas' en el Black Friday: ofertas del 40 % con ahorros reales del 14 %

Miles y miles de valencianos están apostando por hacer sus compras en este 'Black Friday', un periodo comercial -que en muchos negocios ya comenzó a inicios de esta semana y se extenderá hasta el próximo lunes con el 'Cyber Monday'- importado desde el otro lado del Atlántico que se ha consolidado como un momento de consumo en enclaves como la Comunitat Valenciana. Unas adquisiciones, hechas muchas veces a través del teléfono móvil, la tablet o el ordenador, que también han dejado imágenes este viernes de calles repletas en localizaciones como el centro de València en busca de esos llamativos descuentos. Ofertas que, eso sí, en algunas ocasiones están muy lejos de acercarse a la realidad o de reflejar el verdadero ahorro que el cliente tiene en ese artículo.

Monitorizar 32 productos

Es lo que denuncia un estudio elaboradora por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que señala -tras monitorizar desde septiembre un total de 32 productos en tiendas digitales, supermercados o insignias de la gran distribución- que pese a observarse reclamos de ahorro del 40 % o más durante estas fechas, las 'gangas' reales solo tienen una rebaja del 14,03 % de media con relación al valor que tenían hace dos meses. Además, de esa lista de más de una treintena de objetos, en casi la mitad (15 de 32, entre los que había zapatillas deportivas, relojes inteligentes, robots de cocina o lámparas) ese descuento ha sido inferior a lo anunciado o, directamente, un coste más alto al registrado en el mes de septiembre.

En concreto, desde Asufin destacan cómo esos artículos -salvo la electrónica- subieron sus precios en octubre. Tanto es así que, por ejemplo, en la belleza (cosmética, perfumería…) se elevó ese coste un 18%, mientras que en la moda (incluido calzado y ropa deportiva) este ascendió un 7 %, en los juguetes un 5 %, y en un 3% en la categoría de fitness. Del mismo modo, en electrónica y electrodomésticos, la asociación alerta que estos descuentos "a menudo" se dan en "productos antiguos, lanzados en 2023 o 2024 (como mucho, en el arranque de 2025) que rebajan más para limpiar stock".

Calles repletas en el centro de València durante la celebración del Black Friday. / Daniel Tortajada

Presencia en las calles valencianas

Pero, sea como fuere, la realidad es que las palabras 'Black Friday' han vuelto a sacar a la calle a los valencianos. Aunque hasta la próxima semana no se sabrá con exactitud cómo ha ido este periodo de compras, la estimación hecha por portales como 'MilAnuncios' o 'Aladinia' destacan que los valencianos desembolsarán durante este periodo de compras alrededor de 250 euros por ciudadano de media, con la moda y la tecnología como principales objetivos. Una tendencia de adquisiciones que se podía ver en ubicaciones como el centro de la ciudad de València, repleta de personas con bolsas durante esta jornada de compras que proseguirá durante las próximas jornadas.