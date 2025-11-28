Falsas 'gangas' en el Black Friday: ofertas del 40 % con ahorros reales del 14 %
Pese a las llamativas ofertas de este periodo comercial, el seguimiento de precios hecho por la asociación Asufin a 32 productos refleja cómo la mitad de ellos ha tenido desde septiembre rebajas inferiores a las anunciadas o, incluso, subidas
El centro de València muestra calles repletas en el pistoletazo de salida oficial de este periodo de compras
Miles y miles de valencianos están apostando por hacer sus compras en este 'Black Friday', un periodo comercial -que en muchos negocios ya comenzó a inicios de esta semana y se extenderá hasta el próximo lunes con el 'Cyber Monday'- importado desde el otro lado del Atlántico que se ha consolidado como un momento de consumo en enclaves como la Comunitat Valenciana. Unas adquisiciones, hechas muchas veces a través del teléfono móvil, la tablet o el ordenador, que también han dejado imágenes este viernes de calles repletas en localizaciones como el centro de València en busca de esos llamativos descuentos. Ofertas que, eso sí, en algunas ocasiones están muy lejos de acercarse a la realidad o de reflejar el verdadero ahorro que el cliente tiene en ese artículo.
Monitorizar 32 productos
Es lo que denuncia un estudio elaboradora por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que señala -tras monitorizar desde septiembre un total de 32 productos en tiendas digitales, supermercados o insignias de la gran distribución- que pese a observarse reclamos de ahorro del 40 % o más durante estas fechas, las 'gangas' reales solo tienen una rebaja del 14,03 % de media con relación al valor que tenían hace dos meses. Además, de esa lista de más de una treintena de objetos, en casi la mitad (15 de 32, entre los que había zapatillas deportivas, relojes inteligentes, robots de cocina o lámparas) ese descuento ha sido inferior a lo anunciado o, directamente, un coste más alto al registrado en el mes de septiembre.
En concreto, desde Asufin destacan cómo esos artículos -salvo la electrónica- subieron sus precios en octubre. Tanto es así que, por ejemplo, en la belleza (cosmética, perfumería…) se elevó ese coste un 18%, mientras que en la moda (incluido calzado y ropa deportiva) este ascendió un 7 %, en los juguetes un 5 %, y en un 3% en la categoría de fitness. Del mismo modo, en electrónica y electrodomésticos, la asociación alerta que estos descuentos "a menudo" se dan en "productos antiguos, lanzados en 2023 o 2024 (como mucho, en el arranque de 2025) que rebajan más para limpiar stock".
Presencia en las calles valencianas
Pero, sea como fuere, la realidad es que las palabras 'Black Friday' han vuelto a sacar a la calle a los valencianos. Aunque hasta la próxima semana no se sabrá con exactitud cómo ha ido este periodo de compras, la estimación hecha por portales como 'MilAnuncios' o 'Aladinia' destacan que los valencianos desembolsarán durante este periodo de compras alrededor de 250 euros por ciudadano de media, con la moda y la tecnología como principales objetivos. Una tendencia de adquisiciones que se podía ver en ubicaciones como el centro de la ciudad de València, repleta de personas con bolsas durante esta jornada de compras que proseguirá durante las próximas jornadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- María José Catalá pide al presidente de La Liga que cambie la hora de un partido del Valencia porque coincide con el Maratón
- Muere una mujer tras un choque frontal entre dos turismos en Cullera
- Hallazgo arqueológico en el entorno del Castillo de Sagunt
- Directo: Juanfran Pérez Llorca se enfrenta a su pleno de investidura como presidente de la Generalitat sin garantías de apoyo de Vox
- La aparición de un tramo de la muralla romana en pleno centro redefine los límites de Valentia
- Paco Camps trajo hasta dos inversores interesados en comprar el Valencia CF
- El Ayuntamiento ordena la retirada del Circ de Nadal del solar de Benicalap
- La llegada extraordinaria de 4 hm3 de agua a l'Albufera pone fin a las anoxias