Almussafes se alía con grandes polos de la automoción para atraer inversiones chinas

Almussafes se ha aliado con los grandes polos de automoción en España para atraer a los fabricantes de automoción chinos que están buscando suelo en España para instalar fábricas de ensamblaje y producción de automóviles. El alcalde de Almussafes, Toni González, ha firmado en Martorell (sede de Seat en Barcelona) un acuerdo de colaboración con otros municipios industriales como Figueruelas (Zaragoza) para visibilizar el potencial para acoger plantas y empresas de la industria auxiliar del coche eléctrico.

El pacto incluye la participación conjunta en reuniones con potenciales inversores y la creación de un catálogo de oferta de suelo. El acuerdo, que ha contado con la dirección técnica de la empresa valenciana Gobernanza Industrial, ha sido rubricado por los ayuntamientos de Almussafes (Ford), Ávila (Nissan), Arévalo (industria auxiliar de Nisan), Martos (Valeo), Figueruelas y Pedrola (Stellantis y gigafactoría de CATL), Pamplona (factoría de VW en Landaben) y Villamuriel de Cerrato (Renault). El grupo negocia la entrada de Sagunt (gigafactoría de PowerCo) y de Linares (planta de Santana). También se espera que Vigo (Stellantis) y Valladolid (Renault) se sumen.

Carlos González Triviño, director de Gobernanza Industrial, incide en que el acuerdo persigue dar visibilidad a municipios con fábricas de diferentes empresas ante el desembarco de los fabricantes chinos y la posible llegada de empresas automovilísticas estadounidenses. En estos momentos, grandes grupos de automoción chinos rastrean España en busca de suelos para instalar plantas de producción y ensamblaje de automóviles eléctricos (y en menor medida híbridos y de combustión).

BYD y MG

Los fabricantes necesitan al menos ensamblar sus vehículos en Europa y tienen como alternativa llegar a acuerdos con otros grupos de automoción como Stellantis para utilizar sus factorías españolas. BYD, MG y Leapmotor tienen su mirada puesta en Cataluña, Comunitat Valenciana, Aragón, Asturias y Galicia. Otras como Zhengzhou Nissan Automobile Co y Anhui Coronet Tech Co se han aliado con Santana Motors para ensamblar todoterrenos en Jaén.

Los fabricantes chinos (líderes de la producción de eléctricos) quieren instalarse en Europa para esquivar los aranceles y para reducir los costes logísticos. Consideran que España ofrece una ventaja competitiva frente a otros países del este de Europa por el precio contenido de la energía gracias a las renovables, la experiencia en la producción de automóviles (España es el segundo productor europeo), los costes laborales, la cadena de producción y las ayudas que está dispuesta a conceder la Administración para atraer a la industria de la automoción.

Acciones coordinadas

Los diez municipios que han firmado el acuerdo buscan coordinarse para atraer inversiones industriales vinculadas al sector de la automoción a través de acciones de promoción, reivindicación de infraestructuras, preparación y creación de suelo, formación de talento y apoyo institucional.

Suelo en Almussafes

Almussafes y el resto de municipios van a intercambiar información actualizada sobre disponibilidad de suelo y naves industriales y se van a coordinar para ofrecer a los inversores una cartera conjunta de localizaciones con un análisis comparado de las capacidades.

Además, se han comprometido a trabajar con centros de estudios, formación profesional y universidades para adaptar la enseñanza a las nuevas demandas del sector. También colaborarán para captar fondos europeos de apoyo a la industria de la automoción. Toni González subrayó que el objetivo es demostrar a las empresas chinas que buscan suelo en España el potencial de localidades como Almussafes, que cuenta con una amplia gama de infraestructuras que ya dan servicio a Ford y proveedores.