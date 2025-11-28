La industria auxiliar del automóvil valenciana avanza hacia el sector de la defensa

El presidente del Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana (Avia), Francisco Segura, ha anunciado hoy la creación de una comisión de trabajo para impulsar las oportunidades de diversificación hacia el sector de defensa. La comisión de defensa se pondrá en marcha en enero de 2026 y espera liderar al conjunto de las industrias de la Comunitat Valenciana que trabajan para este sector.

Segura ha transmitido esta iniciativa durante la inauguración del evento “MIV: Retos Globales, Soluciones Inteligentes”, donde se han abordado los principales retos del sector en movilidad inteligente, innovación, talento e industria 5.0. Muchas de estas empresas son proveedoras de Ford Almussafes y hace tiempo que están diversificando su negocio en vista de la decandencia de la planta de la multinacional estadounidense.

Este es el primer paso que da la organización tras la elaboración de un estudio a partir de datos de 30 de sus asociados para conocer qué capacidades tienen para abrir un nicho de mercado en el sector de la defensa. La conclusión es que en un período de entre seis meses y dos años podrían dar respuesta a las firmas de esta actividad relacionada con la prevención y el desarrollo de las guerras.

Conocimiento

El documento asegura que muchos de los fabricantes de componentes, ingenierías y servicios, todos integrados en la cadena de suministro, "ya cuentan con el saber hacer y el conocimiento industrial y tecnológico para saltar al sector de la defensa con adaptaciones relativamente ligeras".

Participantes en una de las mesas del evento organizado por Avia / Levante-EMV

El estudio identifica los principales escollos para esta diversificación. En este sentido, el primero es la certificación que exigen determinadas instituciones que operan en el sector de la defensa, así como "la adaptación a series cortas de producción, y la resistencia de los componentes a entornos extremos y hostiles como las variaciones de temperaturas, vibraciones o impactos, entre otros".

Subsectores

Los subsectores, dentro de la cadena de suministro de automoción que con mayor facilidad pueden comenzar a operar en el sector de la defensa son aquellos que trabajan los materiales avanzados y composites, todas las empresas relacionadas con electrónica y sensores, así como los que operan en el ámbito de las baterías y sistemas de almacenamiento.

Las empresas de ingeniería y TIC tienen capacidad de penetración en el sector de la defensa a través de la seguridad, la analítica avanzada y la comunicaciones seguras. Por su parte, las firmas de la logística pueden introducirse a través de su experiencia en la trazabilidad, el transporte seguro de materiales sensibles y el mantenimiento preventivo militar, según el citado comunicado.