Anota estas ideas de ofertas que son perfectas para regalar incluso para que los dicen que no quieren nada

Todos tenemos a esa persona que insiste —con absoluta convicción— en que “no necesita nada”. Esa misma que, año tras año, nos acaba provocando dolor de cabeza fruto de la desesperación de no saber qué comprarla. Exacto, la misma que se compra cuanto desea (o le gusta) y parece ajena a que la temporada navideña se acerca. Es así como el gesto de tener un detalle con ella se vuelve una misión imposible. Una que ni el mismísimo Tom Cruise es capaz de sortear con acierto. Y, si no identificas a nadie así en tu círculo, permítenos decirte que quizá esa persona seas tú.

Ahora bien, conscientes de que muchos aprovechamos el Black Friday para adelantar las compras navideñas —y, de paso, darle un respiro a la cartera gracias a los precios mínimos dignos de la mejor liquidación que alcanzan ciertos productos— hemos preparado una pequeña selección de productos que son un acierto seguro. O, al menos, como mínimo seguro que la sorprenderán o sacaran una sonrisa. ¡Toma nota!

Anota estas ideas rebajadas en Black Friday 2025, perfectas incluso para los que dicen que no quieren nada

Con un 50 % de descuento: las Puma Smash V2 que rozan las 90.000 valoraciones

¿Qué podemos añadir sobre las Puma Smash V2 que no haya conquistado ya a miles de usuarias? Con más de 90.000 valoraciones sobresalientes, estas zapatillas se han convertido en las más vendidas de Amazon… y, sinceramente, la fama está más que justificada.

Pensadas para ofrecer una sujeción firme y un agarre superior en cada paso, están diseñadas para acompañarte allí donde vayas con una comodidad sorprendente. ¿La traducción real? Podrás caminar durante horas sin recordar qué era eso de tener los pies cansados.

Además, son ultraligeras y acolchadas, lo que se traduce en esa sensación casi mágica de no notar que las llevas puestas. Una apuesta segura para el día a día.

Con un 44 % de descuento: la plancha GHD que te hará presumir de una melena sana y fuerte

Si lo que busca es presumir de una melena supersana, esta plancha de ghd merece un lugar privilegiado en tu tocador. No solo consigue un acabado liso, suave y visiblemente más sano, sino que además te permite crear ondas sueltas o rizos definidos sin comprometer la salud del cabello.

Su secreto está en sus dos sensores de calor de última generación, uno en cada placa, que garantizan una temperatura uniforme y óptima desde la raíz hasta las puntas, evitando daños innecesarios.

Además, su barril redondeado facilita conseguir ondas naturales y rizos con cuerpo, mientras que sus placas flotantes y contorneadas aseguran un deslizamiento suave, independientemente del tipo o la longitud de tu melena. Una herramienta todoterreno para un estilo impecable.

Si buscas una renovación de móvil, di sí a este móvil Xiaomi Redmi Note 14 por unos 100 euros

El Black Friday es el momento perfecto para renovar tu móvil, y este Xiaomi Redmi Note 14, ahora rebajadísimo, puede convertirse en tu mejor compra.

¿La razón? Ofrece 256 GB de almacenamiento, una cámara muy competente y un rendimiento de gama media que ya lo está posicionando como uno de los modelos más vendidos del evento.

Además, a diferencia de otros teléfonos con prestaciones similares, destaca por una batería de larga duración capaz de acompañarte durante horas sin necesidad de pasar por el cargador. Una oportunidad ideal para actualizar tu dispositivo sin gastar de más.

Más de 200 euros rebajada: la Philips Lumea con la que despedirse del vello para siempre y desde casa

Si estás cansada de rasurar o retirar el vello casi a diario, esta oferta de Black Friday llega como una auténtica liberación. Amazon ha aplicado casi un 50 % de descuento a la Philips Lumea, la depiladora IPL que promete una piel suave y libre de vello durante semanas.

Su tecnología de luz pulsada actúa directamente sobre la raíz, espaciando cada vez más el crecimiento y reduciendo la necesidad de mantenimiento constante. Una herramienta pensada para facilitarte la vida y transformar tu rutina de cuidado corporal… ahora, a un precio difícil de dejar pasar.

De 120 a 88 euros: el Amazon Kindle más ligero y compacto a precio mínimo en el Black Friday

Si le encanta leer en tu tiempo libre pero acabas renunciando porque no quieres cargar con ese libro que lleva meses (o años) esperándote en la estantería, este Black Friday puede ser tu gran oportunidad.

Amazon ha rebajado este libro electrónico pensado para que puedas empezar, continuar o por fin terminar esa lectura pendiente… sin peso extra y con total comodidad. Una alternativa perfecta para recuperar —o potenciar— ese hábito lector que parecía haberse diluido entre las prisas del día a día. Una invitación a volver a disfrutar de la lectura, página a página, allá donde vayas.

De 85 (antes 130 euros): el reloj analógico multifuncional de Tommy Hilfiger

"Es el gran clásico", "El reloj analógico por excelencia" o "La opción que nunca falla". Así describen los usuarios este reloj de Tommy Hilfiger, que acumula más de 11.000 valoraciones sobresalientes y más de un centenar de unidades vendidas en las últimas horas. Y, sinceramente, razones no faltan.

Si quieres aprovechar el Black Friday para acertar con un regalo infalible, este modelo es uno de esos que no defraudan. Su diseño versátil combina con absolutamente todo, y su mecanismo de cuarzo multifuncional incluye tres subesferas que permiten gestionar el tiempo al detalle. Además, es ligero, cómodo y está disponible en varias tonalidades. Una apuesta segura para cualquier ocasión.

Para quienes buscan comer sano e inspiración, este set de freidora de aire combinada con un libro de recetas

Si tu propósito antes de que acabe el año es comer más sano, esta freidora de aire es justo lo que estabas buscando. Perfecta para preparar tus platos favoritos —incluso los más navideños— de forma más saludable, te permite disfrutar de tus recetas sin renunciar al sabor.

Además, incluye un libro con 30 recetas, ideal para inspirarte y sacar el máximo partido a tu nueva aliada en la cocina. Una herramienta práctica, versátil y pensada para que mantener hábitos saludables sea más fácil y, sobre todo, delicioso.

De 210 a 98 euros: hazte con este chubasquero de Armani rebajadísimo

Estamos ante uno de los auténticos chollos del día: este plumífero, que te protege del frío y la lluvia, es simplemente perfecto.

De la icónica marca Armani, este modelo combina comodidad y versatilidad en una sola prenda, ahora disponible a su precio mínimo histórico.

Una oportunidad única para hacerte con una pieza imprescindible del invierno sin renunciar al estilo ni a la calidad que caracteriza a la firma.

De 82 a 59 euros: la afeitadora y recortadora de Braun para un resultado suave

¿Buscas más opciones de recortadoras? Entonces, da un paso más y descubre esta afeitadora eléctrica de Philips, que, por tiempo limitado, alcanza su precio mínimo histórico en la plataforma de Amazon.

Este modelo es perfecto para un afeitado mucho más apurado, gracias a su sistema de doble cuchilla. La primera cuchilla levanta cada vello, mientras que la segunda lo corta a ras de la piel, logrando un resultado suave y preciso.

Por menos de 200 euros, el smartwatch HUAWEI Watch GT 6 46mm con GPS

El HUAWEI WATCH GT 6 combina estilo y tecnología avanzada para acompañarle en cada actividad. Su Sunflower Positioning System mejora un 20 % la precisión del GPS, mientras que la monitorización de frecuencia cardíaca se sincroniza con la computadora de tu bici, ofreciendo un análisis completo.

Con hasta 21 días de batería y un Cycling Virtual Power que mide la potencia en tiempo real, olvídate de cargas constantes. Su pantalla AMOLED de 1,47”, con hasta 3000 nits, garantiza visibilidad total, incluso a pleno sol. Además, analiza tu bienestar emocional y es compatible con iOS y Android.

