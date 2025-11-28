Pensiones Comunitat Valenciana: así subirán las prestaciones en la autonomía a partir de 2026

Los pensionistas de la Comunitat Valenciana que perciban una prestación contributiva ya pueden saber lo que cobrarán de más a partir de 2026 al conocerse hoy el Índice de Precios al Consumo (IPC). Las cuantías económicas de este sistema de la Seguridad Social -que tienen 1.071.206 valencianos- subirán un 2,7 % en 2026, una vez adelantado el dato de inflación de noviembre (3 %), que permite avanzar el cálculo de la revalorización para el año que viene.

Este crecimiento del 2,7 % se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal como se recogió en la reforma de las pensiones del Gobierno. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la revalorización supondrá que un pensionista que cobre una pensión de 1.511,5 euros al mes (la pensión media de jubilación en España) pasará a recibir 1.552,3 euros mensuales en 2026, lo que supone un incremento anual de 572 euros o de 40,8 euros mensuales. En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, esa mejora mensual resulta algo menor, ya que la pensión media de jubilación se sitúa en 1.389,5 euros mensuales, con lo que la subida del 2,7 % (es decir, 37,5 euros al mes o 525 euros al año) dejará esa paga en 1.427,5 euros al mes.

Así están las pensiones por autonomías durante 2025. / Levante-EMV

Este incremento beneficia a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.000 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice. De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre, que en esta ocasión da como resultado un 2,66 %. La cifra se confirmará el 12 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo del IPC.

Por tipos de pensiones

Por tipos de pensión, los perceptores valencianos de prestación por incapacidad permanente (que son 102.915 personas), percibirán 31,2 euros más; es decir, 1.189,8 euros al mes. Mientras tanto, la pensión de viudedad (hay 245.803 perceptores de esta modalidad) crecerá una media de 23,7 euros/mes en la Comunitat Valenciana, con lo que quedará en 902,2 euros. En el caso de la orfandad (beneficia a 37.090 valencianos) subirá 13,3 euros al mes y quedará en 535,8 euros. Además, las pensiones a favor de familiares (de las que hay 2.586 en la Comunitat Valenciana) crecerán en 20,6 euros y ascenderán hasta 787,1 euros al mes.

Las pensiones mejorarán un 2,7% a partir de 2026. / JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

Desde la entrada en vigor de la Ley 21/2021, acordada con los interlocutores sociales, las pensiones se actualizan cada año conforme a la subida de los precios para garantizar su poder adquisitivo, tal y como se recoge en la 2ª Recomendación del Pacto de Toledo. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que la revalorización conforme al IPC “supone la consolidación de una medida fundamental. Los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo, con la subida de sus pensiones conforme al IPC”. Además, ha subrayado que la revalorización anual de las pensiones “es compromiso del Gobierno de España. Trabajamos para que el sistema, ejemplo entre las grandes economías de nuestro entorno, sea cada vez más equitativo y sólido”.