La detección de peste porcina africana en Cataluña pone en alerta al sector ganadero

La aparición de jabalíes infectados por peste porcina africana en Cataluña pone en alerta al sector ganadero. Con todo, Asaja ha valorado este jueves la rápida detección de dos jabalíes infectados por peste porcina africana (PPA) en la zona de Collserola (Barcelona), primer foco localizado en España desde 1994, y ha lanzado un mensaje de tranquilidad al sector porcino y a la ciudadanía. La organización agraria y ganadera destaca que los servicios veterinarios “han actuado con diligencia y eficacia”, afirma Pere Roqué, presidente de Asaja-Cataluña, permitiendo confirmar el positivo en tiempo récord y activar de inmediato el protocolo previsto en el manual nacional de lucha contra la enfermedad. Roqué subraya que esta rapidez es “clave para contener cualquier riesgo de expansión” y agradece el trabajo de los profesionales implicados.

Al mismo tiempo, la organización ha querido enviar un mensaje claro: “El sector porcino español está preparado. Hemos pasado años modernizando las explotaciones, reforzando las medidas de bioseguridad y situando a nuestras granjas entre las más avanzadas del mundo. España es un país referente en exportación y el porcino es uno de los sectores que más aporta al PIB nacional”, afirma el presidente de Asaja Cataluña. Desde Asaja se insiste en que, en este momento, “lo fundamental es dejar trabajar a los técnicos” y evitar alarmismos. “Aquí no se trata de señalar a unos u otros. Administración y sector debemos ir de la mano”.

Jabalíes, en una imagen de archivo. / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Control de fauna salvaje

Más allá de la gestión inmediata del foco, Asaja advierte de que la presencia descontrolada de fauna salvaje en el medio rural constituye “un riesgo permanente” tanto para la sanidad animal como para la producción agraria. “Llevamos años denunciando que la población de jabalíes, ciervos y conejos es desorbitada. Su expansión descontrolada está provocando daños continuados en las explotaciones y reduciendo la producción agroalimentaria del país”, señala la Roqué. Por ello, Asaja pide al Gobierno que ponga en marcha un plan nacional de erradicación y control de fauna salvaje, especialmente del jabalí, para reducir el riesgo sanitario y minimizar el impacto sobre el campo.

Problema estructural

“Lo que ha ocurrido en Collserola no es un caso aislado. La presión de fauna salvaje es un problema estructural y debe abordarse como tal. España necesita una estrategia de control realista y eficaz”, subraya el presidente de Asaja Cataluña. Asaja apela a la colaboración plena entre Gobierno, comunidades autónomas, sector productor y servicios veterinarios oficiales para garantizar que el foco detectado se controla con rapidez y que la producción porcina española —líder mundial— mantiene su seguridad y reputación internacional.