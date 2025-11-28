Power Electronics reduce su exposición a Estados Unidos

Power Electronics, multinacional valenciana de la familia Salvo, está reduciendo su exposición a Estados Unidos, que es su principal mercado. La compañía, que tiene previsto cerrar este año con un beneficio bruto de más de 250 millones, crece con fuerza en Reino Unido y Australia. Lalo Salvo, vicepresidente de Power Electronics, explicó ayer en una conferencia organizada por la Fundación LAB Mediterráneo (de la Asociación Valenciana de Empresarios -AVE-) que el peso de Estados Unidos en la facturación del grupo ha pasado del 70 % en 2024 al 65 % este año.

Lalo Salvo añadió que el objetivo es que en el futuro la facturación en Estados Unidos tenga un peso del 50 % y buscan conseguirlo aumentando sus ventas en otros mercados. El vicepresidente de Power Electronics (que es líder mundial en la fabricación de inversores solares para plantas fotovoltaicas) incidió en que frente a lo que hacen el resto de compañías occidentales la empresa no compite en precio con los fabricantes chinos. Esto les permite ser rentables.

Aranceles en EE UU

El directivo explicó que la ventaja del mercado estadounidense y australiano es que protegen a la industria con aranceles frente a China y otros estados como Reino Unido están dispuestos a pagar más por productos de calidad. "Somos líderes en Estados Unidos porque frenan a los chinos con aranceles. En Australia también", aseguró.

"Nosotros somos una empresa tecnológica con mucho gasto en I+D. Somos muy conservadores y no podemos ir con márgenes pequeños. No entramos en guerras de precios. Nosotros podíamos ser líderes en España y de hecho lo fuimos, pero no ganábamos dinero. No podemos entrar a vender a los precios de los chinos como hace nuestra competencia europea y americana, que no ganan dinero", subrayó.

Robotización

Lalo Salvo indicó que están apostando por la automatización para mejorar la producción y puso como ejemplo que con los mismos trabajadores antes hacían 80 equipos y ahora 150. "Estamos yendo como la industria del automóvil a procesos automatizados. Podemos aumentar nuestra capacidad porque tenemos dinero para hacerlo", añadió.

Power Electronics facturó el año pasado 1.091 millones. En Estados Unidos generó unas ventas de 682,9 millones. De forma paralela, incrementó su negocio en Reino Unido y Australia. En el primero de estos mercados facturó 140 millones, mientras que en 2023 le generó 52 millones. En Australia también creció al pasar de 95 a 151 millones facturados.

Informe de la Fundación LAB

Por otro lado, la Fundación LAB presentó ayer un informe elaborado por el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) que revela que las empresas con presencia digital representan el 44,5 % del total en la Comunitat Valenciana y concentran el 81,1 % del empleo. El informe se centra en marcar como punto de partida para analizar la presencia digital de las empresas si estas disponen de página web en activo, ya que contar con una página propia es una condición "básica" para que una firma pueda ser reconocida como digital o para descartar a aquellas que no tienen vocación digital por no haber creado ni siquiera un sitio web.

El estudio, dirigido por el investigador del Ivie Juan Fernández de Guevara, con el apoyo de Consuelo Mínguez y Gema Bravo, explica que existe una clara relación entre digitalización y tamaño empresarial. Mientras que el 90,5% de las grandes y el 82,6% de las medianas empresas tienen presencia digital, en las pequeñas, el porcentaje cae hasta el 65,6% y tan solo el 37,8% de las microempresas tiene web.

Digitalización

Por sectores, también existen diferencias evidentes. La presencia digital es mayor en general en las manufacturas (62,1% de las empresas y 88,5% del empleo), seguidas de los servicios (43,8% y 81%) y la energía (29,2% y 90,7%). Por el contrario, la menor digitalización se corresponde con la construcción (37,2% y 64,8%) y el sector primario (21,9% y 52,3%).