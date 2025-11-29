Almussafes prepara 600.000 metros de suelo para una factoría como la de MG

Almussafes prepara 600.0000 metros de suelo junto al parque de proveedores de Ford para una factoría como la de MG. El ayuntamiento trabaja para atraer a alguno de los fabricantes chinos que buscan suelo en España y que están interesados en asentarse en puntos que cuentan con una cadena sólida de industria auxiliar. El alcalde de Almussafes, Toni González, confía en que el suelo esté listo en mayo y subraya que darán todas las facilidades para agilizar la urbanización.

El terreno está pendiente de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que está en su última fase y a falta de que la Generalitat le dé luz verde. "Vamos a tener 600.000 metros cuadrados de suelo industrial, una capacidad más que suficiente para una factoría", subraya González.

De hecho, la marca China MG busca medio millón de metros cuadrados para su nueva factoría europea. España compite con Chequia y Hungría por la planta de automóviles. MG (propiedad del grupo SAIC Motor) valora la ubicación española por la "gran cadena de suministro" del sector del automóvil y la conexión por puerto.

Visitas a Valencia

El fabricante se ha desplazado varias veces a Sagunt y Cheste en Valencia para examinar los suelos disponibles. La compañía está interesada en Sagunt por el puerto y la gigafactoría de baterías del grupo Volkswagen, con la que mantiene relación. Volkswagen y SAIC son titulares de una joint venture desde hace cuarenta años en China para producir vehículos en el país asiático.

La compañía, que pertenece al gigante automovilístico SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry Corporation), también sondeó a Ford sobre la posibilidad de arrendar una parte de su factoría en Almussafes como ya hizo hace unos años Mazda. Sin embargo, la multinacional del óvalo rechazó la operación para no reforzar a un competidor.

Infraestructuras consolidadas

El suelo que prepara el Ayuntamiento de Almussafes se encuentra entre el parque de proveedores Juan Carlos I y el municipio. Toni González destaca que Almussafes cuenta con infraestructuras maduras como conexión con el corredor mediterráneo, acceso a la A-7 y cercanía al puerto de València.

Túneles aéreos que conectan el parque de proveedores con la factoría de Ford. / Francisco Calabuig

Almussafes se ha aliado con los grandes polos de automoción en España para atraer a los fabricantes de automoción chinos que están buscando suelo en España para instalar fábricas de ensamblaje y producción de automóviles. El pacto incluye la participación conjunta en reuniones con potenciales inversores y la creación de un catálogo de oferta de suelo.

Este movimiento surge en un momento en el que grandes grupos de automoción chinos rastrean España en busca de suelos para instalar plantas de producción y ensamblaje de automóviles eléctricos (y en menor medida híbridos y de combustión). Los fabricantes necesitan al menos ensamblar sus vehículos en Europa y tienen como alternativa llegar a acuerdos con otros grupos de automoción como Stellantis para utilizar sus factorías españolas.

BYD, MG y Leapmotor tienen su mirada puesta en Cataluña, Comunitat Valenciana, Aragón, Asturias y Galicia. Otras como Zhengzhou Nissan Automobile Co y Anhui Coronet Tech Co se han aliado con Santana Motors para ensamblar todoterrenos en Jaén.

A la espera de decisión de MG

MG todavía no ha tomado una decisión sobre dónde va a instalar su planta europea. "Lo están valorando", subrayaron fuentes conocedoras del proyecto. Valencia cumple con sus necesidades: conexión logística con un puerto, mano de obra cualificada y una red de proveedores que se desarrolló con Ford. Y con esos mimbres trabaja Almussafes.