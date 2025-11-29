El Gobierno perfila la prórroga del ERTE RED en Almussafes pese a la falta de concreción de Ford

Todo encaminado para que el ERTE RED siga activo y sin sobresaltos en Ford Almussafes durante el primer semestre de 2026 a pesar de que, oficialmente, la multinacional no ha comunicado todavía cómo será la producción real y cuál será el futuro modelo híbrido de la planta valenciana. Según ha podido saber este diario, esta semana se han producido varios encuentros en Madrid de la 'mesa tripartita' -compuesta por patronal, sindicatos y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey- del citado mecanismo para abordar la prórroga del mismo.

Una continuación de esta fórmula de flexibilidad laboral que, salvo sorpresa, recibirá en las próximas semanas el 'sí' del Consejo de Ministros. Un paso necesario para poder ratificarse en fábrica antes de final de año la primera de las dos prórrogas de seis meses que vienen asociadas a este ERTE especial, que 'blinda' a casi un millar de trabajadores que no tienen carga de trabajo actualmente en una fábrica cuya producción en este 2025 será de mínimo histórico.

Luz verde prevista

Según aclaran al respecto fuentes sindicales, esta luz verde prevista a la prórroga se dará porque "el proyecto no ha sufrido alteraciones" y "el compromiso de Ford se mantiene". En este hecho, cobra especial relevancia el comunicado que UGT -sindicato mayoritario en la factoría valenciana- hizo a inicios de octubre, cuando comunicó tras una reunión con representantes de la cúpula de la marca del óvalo que la apuesta de la multinacional por Almussafes seguía "inalterable" y tanto el empleo como la carga de trabajo para la fábrica a partir de 2027 están "garantizados".

Un coche en producción en Ford Almussafes, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Esta 'garantía', eso sí, no se ha traducido en nuevas noticias oficiales de Ford en estos casi dos meses. Y es que, a día de hoy, los detalles que rodean a ese próximo coche se han ido conociendo únicamente por fuentes externas a la compañía. Entre ellos, se sabe que este modelo solo contará con versiones híbridas a corto y medio plazo, que se basarán productivamente en la plataforma en la que actualmente hace el Kuga, la modular C2. La estimación productiva, por su parte, es que la fábrica valenciana haga unos 209.000 vehículos al año, una rebaja considerable respecto a las primeras expectativas trasladadas a los proveedores, que rondaban las 300.000 unidades por año.

Nombramiento en Ford Europa

Sabiendo estas estimaciones y teniendo en cuenta también el nombramiento desde el 1 de noviembre de Jim Baumbick como nuevo CEO de Ford para Europa, se esperaba que en este cierre de año comenzarían a oficializarse los detalles sobre ese futuro coche. Sin embargo, por el momento, estos anuncios todavía no se han dado. Y el tiempo -y con él la posibilidad de sacar el primer vehículo de la planta antes de 2028- sigue recortándose.