Estructuras de cohetes espaciales más ligeras, resistentes y sostenibles

La startup valenciana Lofith Composites se ha aliado con la firma alemana FibreCoat para desarrollar compuestos termoplásticos de última generación para el sector espacial. Lofith Composites va a probar en 2026 los beneficios de su material en un satélite que llevará muestras de prueba a la órbita durante 12 meses. La compañía asegura que el nuevo material elaborado con fibra de vidrio permite que los cohetes sean más ligeros, resistentes y sostenibles (deja menos restos durante su reentrada en la Tierra). Las empresas integrarán las fibras de vidrio que produce FibreCoat en los compuestos reciclables y de alto rendimiento de Lofith para producir materiales estructurales ligeros diseñados para satisfacer las exigencias extremas del espacio.

Durante la demostración en órbita, los detectores integrados en las muestras medirán la radiación que recibe el material, los cambios de temperatura, así como los efectos del vacío. Los resultados serán decisivos para determinar si el nuevo material está «listo para el espacio» y que de ese modo pueda satisfacer la creciente demanda del sector por soluciones más resistentes, ligeras y eficientes. La prueba se llevará a cabo entre el primer y el segundo trimestre de 2026.

Paterna

Lofith Composites, fundada en 2024 y con sede en Paterna, ha desarrollado un proceso único que permite reducir el peso hasta en un 50 % en comparación con materiales metálicos y mejorar la resistencia en un 30 % en comparación con el aluminio, además de ser totalmente reciclable. Este método también minimiza el consumo de agua en comparación con los sistemas de fabricación convencionales.

«El espacio lleva los materiales al límite. Al combinar las fibras recubiertas de FibreCoat con los compuestos avanzados de Lofith, demostramos que la resistencia, la durabilidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano», señala Robert Brüll, fundador y director ejecutivo de FibreCoat. «Estamos seguros de que la próxima prueba orbital confirmará que nuestra tecnología está lista para su uso en el espacio».

Nueva generación de materiales

Amador García Sancho, director ejecutivo de Lofith Composites, añade: «Nuestro objetivo es ofrecer una nueva generación de materiales compuestos termoplásticos: reciclables, resistentes y capaces de mantener sus propiedades mecánicas incluso en entornos extremos. La colaboración con FibreCoat nos permite validar un material que podrá emplearse en paneles de satélites junto con otras aplicaciones en el sector espacial. Es un verdadero hito hacia infraestructuras espaciales más sostenibles, cada vez más necesarias para la vida moderna».

García Sancho explica que la estructura a la que va destinado su producto conforma la cabeza de los cohetes (denominada cofia) y que es la que alberga los satélites transportados al espacio. El acuerdo llega en un contexto de rápido crecimiento del sector espacial mundial.