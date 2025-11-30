El olivar valenciano se recupera pero no lo suficiente

El olivar de la Comunitat Valenciana se ha recuperado de la debacle padecida el año pasado, pero no lo suficiente para alcanzar elevados niveles de producción ni para lograr que los agricultores cobren el mínimo para cubrir costes y lograr beneficios. Ese es el resumen de una campaña, la de la aceituna, que ha llegado a su ecuador, según explica el responsable de la sectorial del olivo en la Unió Llauradora, Enric Simó.

El pasado ejercicio, la sequía se cebó con los olivos como hizo con tantos campos hortofrutícolas. Apenas hubo producción. Es el fenómeno de la vecería que permite a estos árboles vivir centenares de años: Se salva primero a sí mismo. Si le falta agua, deja de dar frutos para conservarse, a diferencia de otros árboles, que siguen produciendo aunque les cueste la vida, que es lo que suele suceder. Sea como fuere, la cuestión es que el desastre de la pasada campaña del olivar fue de tal calibre que muchas almazaras no abrieron porque no había aceitunas suficientes para ponerlas en marcha.

Expectativas

Para la nueva temporada las expectativas eran altas porque "durante todo el año ha llovido mucho sin hacer daño a los cultivos", apunta Simó, quien añade que el agua permitió a los árboles recuperarse, pero "cuando estaban en floración a finales de mayo hizo mucho calor y este quemó las flores, lo que finalmente ha reducido la producción en algunas zonas".

Los cálculos de la Unió Llauradora apuntan a que esta campaña, que ya está mediada, se recogerá en el conjunto de la Comunitat Valenciana un 50 % de la capacidad total de producción de la autonomía. Es decir, unas 11.000 toneladas de un total de 22.000. Claro que hay diferencias según las zonas del territorio. Así, la previsión es alcanzar el 80 % en el Palancia pero bajar al 30 % en el Maestrat.

Merma

Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultura (AVA-Asaja) situó este lunes en un comunicado que se va a producir en esta campaña una merma del 30 % de la cosecha respecto al potencial productivo en Valencia y Castellón. El responsable de la sectorial del olivo de la entidad agraria, Luis Julián Pérez, aseguraba en dicha nota que "en Utiel-Requena se temía una grave disminución de cosecha a causa de los pedriscos acaecidos en primavera pero, sobre todo, por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas durante todo el verano, que redujeron el peso de las aceitunas. Sin embargo, las últimas lluvias llegaron justo a tiempo para engordar los frutos que quedaban en los árboles y la merma se quedará finalmente en torno al 30 %".

Aceitunas para su prensado en la Cooperativa Les Alboredes en La Jana (Maestrat) / Levante-EMV

En otras zonas productoras de la provincia de Valencia como la Canal de Navarrés, las previsiones son similares. En la provincia de Castellón, AVA prevé una cosecha del 60 %-80 % del potencial productivo salvo en zonas localizadas que registran mermas importantes como el año pasado.

Precios

Así que la producción ha mejorado sensiblemente y, además, según el dirigente de la Unió Llauradora Enric Simó "la calidad es muy buena". Pero siempre hay un pero y en este caso está en los precios, que han bajado, sobre todo si se los compara con el crecimiento que experimentaron hace dos años, cuando empezó el fenómeno de la sequía y la merma en la oferta redundó en un aumento de los ingresos. "Estamos a niveles de hace tres años", apunta Simó antes de precisar que habla de 4 euros el aceite extravirgen en el campo, cuando lo razonable sería que estuviera entre los 5 o los 6 euros "para cubrir gastos y ganar algo de dinero".

Aceite en la Cooperativa Les Alboredes en La Jana (Maestrat) / Levante-EMV

Cero ingresos

El agricultor del Maestrat y miembro de la Comisión Directiva de la Unió Llauradora, Artur Zaragoza, se expresa de forma contundente al respecto al afirmar que "no vamos a compensar ni de lejos las pérdidas. El año pasado tuvimos unos ingresos cero y este ya veremos en función de los kilos y el precio, pero mal...". Asegura que en su territorio muchos agricultores aguantan por una cierta diversificación, es decir porque complementan el olivar con cultivos como la almendra o la algarroba o porque también tienen ganado. Este agricultor con 55 años de edad y desde los 20 doblando el lomo, además apunta un problema generacional: "Si la explotación la tienes amortizada, vale, tiras para adelante", aunque los ingreses mermen de forma escandalosa, "pero si no...Los jóvenes que han empezado hace poco en el aceite lo tienen complicado sin ingresos y con gastos" por compra de materiales aún no amortizados.

Andalucía

La Comunitat Valenciana está lejos de los registros de Andalucía, de manera especial, y Castilla-La Mancha, que son los dos grandes productores de aceite de oliva de España. Los agricultores de esta tierra producen diversas variedades -como la serrana en la Serra d'Espadà, o la farga en el Maestrat- aunque la parte sustancial de la producción va destinada a granel, según cuenta Enric Simó. Se trata de un aceite de menor calidad que se mezcla con otros y lo compran las grandes multinacionales para hacer un aceite más económico. El de más alta calidad va a las cooperativas para que hagan aceite virgen o extravirgen.