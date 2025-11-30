Crece la alerta en el sector porcino valenciano ante los nuevos brotes de peste africana en Cataluña

La detección de cuatro nuevos casos de jabalíes hallados muertos por peste porcina africana (PPA) en plena sierra de Collserola (Barcelona) -confirmados por parte del IRTA CReSA (Centro de Investigación en Sanidad Animal)- se suman a los descubiertos esta semana en la misma zona, donde se encontraron los cuerpos de los dos primeros animales fallecidos por dicho brote. La situación enciende las alarmas en Cataluña y por extensión, también en la Comunitat Valenciana, territorio con una sobrepoblación de fauna salvaje y donde también, sobre todo en las comarcas del norte, aglutina un importante tejido de explotaciones ganaderas de porcino formado por unas 700 granjas en casi un centenar de municipios que producen unas 120.000 toneladas anuales.

Este brote de peste porcina, el primero que se detecta en España desde 1994, ha llevado a la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña a crear un perímetro de seis kilómetros en torno al lugar en el que se encontraron los animales, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes, y un segundo de veinte kilómetros, en el que se han prohibido las actividades al aire libre organizadas, como excursiones a pie o en bicicleta. Esta medida afecta a un total de 76 municipios.Y es que, una "simple" rueda o suela de calzado pueden transportar el virus a otros puntos, explica un comunicado de la Generalitat de Cataluña.

El sector ganadero valenciano -también el de Aragón- muestra ya su temor por el posible contagio de animales con peste porcina africana. Las granjas valencianas venden una gran parte de su producción de carne porcina a empresas de Aragón y Cataluña, desde donde se exporta la gran mayoría. La industria porcina de la Comunitat Valenciana no tiene un gran peso a nivel nacional (Cataluña acapara el 20% del total de España), puesto que representa el 3% de la producción, sí es relevante para dentro de la ganadería de esta autonomía, ya que el cerdo acapara el 80% de la actividad ganadera. El 82% de las granjas del sector porcino de la Comunitat Valenciana se asientan en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes, donde generan un millar de puestos de trabajo directos.

Federación de Caza

Aunque no se han detectado animales muertos en suelo de la Comunitat Valenciana, al menos que se hayan comunicado, la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana ya ha tomado cartas en el asunto y se ha puesto en contacto con la Dirección General de Medio Natural de la Generalitat Valenciana para conocer de primera mano los protocolos previstos y las medidas que se aplicarían en caso de que fuera necesario activar actuaciones en territorio valenciano. El objetivo es garantizar una coordinación ágil, preventiva y eficaz, tanto con la administración autonómica como con los cazadores.

Según la información emitida por el Ministerio de Agricultura, la PPA no es una enfermedad zoonósica, lo que significa que no afecta a las personas ni por contacto directo con animales infectados ni por consumo de productos derivados del cerdo o del jabalí. La federación valenciana de caza, en medio del descontrol de la fauna salvaje, recuerda además que "el papel del cazador es clave en la detección temprana, la comunicación de hallazgos sospechosos y la colaboración con los servicios veterinarios oficiales, especialmente en un contexto en el que la vigilancia del jabalí silvestre resulta determinante", aseguran fuentes de esta asociación.

Granja del sector porcino, en una imagen de archivo. / CRAIG LASSIG

Exportaciones bloqueadas

En Cataluña se ha activado un plan de contingencia ideado para estos casos, que fija un perímetro de seguridad en torno al lugar en el que aparecieron los animales muertos para impedir la propagación del brote. En esta zona de infección se han cerrado todos los accesos al medio natural; se han prohibido las actividades de caza y trabajos forestales; se ha blindado el perímetro con barreras físicas y químicas; se han instalado trampas para jabalís; y se ha prohibido cualquier actividad en zona rústica para bioseguridad.

España factura más de 8.000 millones de euros al año por la exportación de productos del cerdo, 1.000 de ellos obtenidos de sus ventas a China. Según informa Efe, este brote de Cataluña ya ha provocado de momento el bloqueo de unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo a cerca de 40 países, si bien la parte positiva es que China reconoce la regionalización del producto, es decir, que acepta el perímetro en torno al foco de Cerdanyola e importará productos del resto de zonas del Estado. El Ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reconocido que de los 400 certificados de exportaciones del sector porcino que España mantiene con 104 países, un tercio están bloqueados. El Gobierno de México ha informado de la suspensión de importaciones de carne de cerdo de España por el brote de peste porcina africana en Barcelona. Con todo, e Gobierno trabajará "al máximo" para limitar el impacto económico de la peste porcina, ha asegurado el ministro Planas.