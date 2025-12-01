Los agricultores del Mediterráneo aceleran la digitalización de los cultivos leñosos con John Deere y Avanterra

Un cambio de era en la agricultura del arco mediterráneo

La agricultura mediterránea está viviendo una transformación sin precedentes, impulsada por la digitalización y la llegada de nuevas herramientas diseñadas para cultivos como olivar, almendro, viñedo o cítricos. En este nuevo escenario, John Deere y concesionarios especializados como Avanterra se han convertido en piezas esenciales para que el agricultor pueda trabajar con más eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad.

La clave está en dos pilares que ya están redefiniendo la forma de trabajar en campo: el autoguiado de alta precisión con señal SF-RTK y la conectividad integral a través de JDLink y John Deere Operations Center.

Detalle del Pack Essentials implementado en un John Deere 5ML para cultivos leñosos. / Avanterra

La precisión que redefine la forma de trabajar

El sistema de autoguiado SF-RTK permite alcanzar una precisión de hasta 2,5 centímetros sin estaciones base, incluso en entornos difíciles como zonas con sombra, polvo o trabajos nocturnos. Esa precisión, aplicada a cultivos en hileras, cambia completamente la productividad.

En los cultivos mediterráneos, donde la variabilidad manda, la precisión que ofrece SF-RTK es una revolución. El agricultor gana tiempo, seguridad y control. Jesús Arroyo — Director de Tecnologías de Agricultura de Precisión de John Deere Ibérica

En un olivar superintensivo, esta exactitud reduce solapes en tratamientos y evita compactaciones innecesarias. En viña mecanizada, garantiza que el tractor mantenga la línea sin desviaciones, incluso cuando el operador trabaja de noche o en parcelas con polvo en suspensión.

Del dato al conocimiento: la nueva gestión del campo

La precisión es solo el primer nivel de la transformación. El salto real llega cuando la información de cada máquina se conecta, se almacena y se convierte en conocimiento útil.

Con JDLink, los equipos John Deere envían datos en tiempo real: posición, rendimiento, consumos o incidencias. Todo se integra en Operations Center, una plataforma abierta que permite visualizar y analizar cada tarea.

El valor no está solo en la precisión, sino en que toda la explotación esté conectada. Cada labor se convierte en un dato útil para decidir mejor. Jesús Arroyo — Director de Tecnologías de Agricultura de Precisión de John Deere Ibérica

Esta conectividad abre la puerta a:

Gestión remota de flotas

Registro automático de labores

Trazabilidad completa

Planificación basada en datos

Optimización de insumos y costes

En un contexto donde la normativa y la sostenibilidad ganan peso, tener información estructurada es una ventaja competitiva real.

Retos mediterráneos, respuestas tecnológicas

El arco mediterráneo es un territorio exigente: parcelas pequeñas, orografía irregular, marcos diversos y episodios de sequía. Por eso, la tecnología de autoguiado y conectividad encaja especialmente bien en este tipo de agricultura.

El agricultor mediterráneo no busca tecnología por moda. Quiere soluciones que le funcionen desde el primer día. Nuestro trabajo es adaptar cada sistema al cultivo, al terreno y al nivel del operador Pablo Bielsa Quiles — Director de Tecnologías de Agricultura de Precisión en Avanterra Tech

Reducir pasadas innecesarias ahorra combustible. Ajustar tratamientos con precisión disminuye el gasto en fitosanitarios. Registrar labores automáticamente facilita el cumplimiento del cuaderno digital. Y planificar según el comportamiento del terreno evita pérdidas de tiempo y recursos.

Avanterra instala el primer paquete essentials en leñosos a Agropauli / Avanterra

La transformación empieza en el concesionario

El despliegue tecnológico no depende solo de la máquina, sino de cómo se implementa, se ajusta y se acompaña en la explotación. Aquí es donde los concesionarios especializados juegan un papel decisivo.

El impacto real se consigue con instalación personalizada, formación en campo, seguimiento continuo y ajustes posteriores. Configurar monitores, calibrar señales, interpretar mapas o resolver dudas rápidas marca la diferencia en la implantación.

Un ejemplo es el de la creadora de contenido agrícola Agropauli, que instaló con Avanterra el paquete Essentials con SF-RTK en un John Deere 5090GF. Su caso demuestra que incluso tractores de generaciones anteriores pueden integrarse en un ecosistema plenamente conectado y de alta precisión.

El John Deere 5090GF de Agropauli, ya integrado en un ecosistema conectado gracias al Pack Essentials / Avanterra

Cuando cada máquina forma parte de un mismo ecosistema

El futuro de la agricultura mediterránea no depende de una sola herramienta, sino de cómo todas las máquinas trabajan coordinadas. El ecosistema John Deere permite conectar tractores, atomizadores, trituradoras y equipos electrónicos en una misma plataforma.

En la práctica, esto significa:

Sincronizar labores entre operadores

labores entre operadores Analizar zonas de baja productividad

zonas de baja productividad Ajustar tratamientos según historial

tratamientos según historial Programar trabajos con anticipación

trabajos con anticipación Reducir mantenimiento y averías

mantenimiento y averías Tomar decisiones basadas en mapas reales

La explotación deja de estar fragmentada y se convierte en un sistema integrado y eficiente.

Paquetes Essentials: la puerta de entrada para cualquier explotación

Para democratizar esta tecnología, John Deere ha desarrollado los paquetes Essentials, una solución asequible y modular que permite instalar autoguiado SF-RTK y conectividad JDLink incluso en tractores antiguos o de otras marcas.

Son kits diseñados para:

Explotaciones pequeñas y medianas

Agricultores que nunca han usado autoguiado

Fincas con maquinaria diversa

Explotaciones que buscan trazabilidad y control

El objetivo es claro: eliminar barreras y facilitar la entrada a la agricultura de precisión.

Un camino que apenas ha empezado

Aunque la digitalización avanza más rápido que nunca, la agricultura mediterránea todavía tiene un enorme potencial por desarrollar: sensores de suelo, IA aplicada al riego, modelos predictivos, sistemas de dosis variable o integración con estaciones meteorológicas conectadas.

“La digitalización es una herramienta para asegurar rentabilidad y sostenibilidad”, concluye Arroyo. “Nuestro compromiso es acompañar al agricultor con un ecosistema conectado y adaptable”.

La transformación del campo mediterráneo ya está en marcha. Por primera vez, este avance no depende del tamaño de la explotación ni del tipo de cultivo: depende de querer trabajar mejor y aprovechar la tecnología disponible. Las herramientas ya están aquí. El siguiente paso es decidir cómo utilizarlas.