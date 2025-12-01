Agricultura y ganaderos valencianos piden poner fin a la sobrepoblación del jabalí

La histórica reclamación de los ganaderos valencianos ante un mayor control de la sobrepoblación de jabalíes silvestres llega estos días a su máxima expresión. La detección de ejemplares muertos por peste porcina africana (PPA) en plena sierra de Collserola (Barcelona) enciende las alarmas en el sector valenciano. Desde AVA-Asaja y La Unió Llauradora i Ramadera aseguran que están "preocupados" y exigen medidas para prevenir que la enfermedad llegue a estos animales salvajes que campan en la Comunitat Valenciana. El control de la población, a través de la caza, parece ser uno de los primeros asuntos a poner sobre la mesa, una práctica que respaldan desde la Conselleria de Agricultura.

"Llevamos décadas quejándonos y avisando del peligro que supone la sobrepoblación de fauna silvestre para las explotaciones ganaderas, como ha supuesto para los accidentes de tráfico o los daños en cultivos. Y esta situación lo que denota es, otra vez, que debemos seguir exigiendo el control de las poblaciones de fauna silvestre, evitar la sobrepoblación, conocer al 100 % su situación sanitaria como medida de protección de personas y de nuestras explotaciones ganaderas", explica a Levante-EMV Chimo Gómez, veterinario de AVA-Asaja.

"La primera medida es el control de esa zona y la reducción de población de jabalíes de forma controlada", añade en la misma línea Francis Ferreres, técnico de ganadería de La Unió.

Por su parte, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, asegura que "estamos en conexión permanente con todos nuestros ganaderos y la Conselleria de Medio Ambiente [que tiene las competencias en materia de caza] para la visualización de jabalíes. Esto nos indica que aquel prohibicionismo que sufrimos, la demonización de la noble dedicación de la caza, trae estas consecuencias. Haber impedido que nuestros cazadores cumpliesen con su obligación de reducir la sobrepoblación de fauna salvaje provoca esto", lamenta.

Más de un millón de cerdos en 900 explotaciones valencianas

Aunque no hay ninguna explotación porcina valenciana afectada, "sí hay preocupación porque en la Comunitat Valenciana tenemos una cabaña de más de un millón de cerdos, con más de 900 explotaciones, y la importancia económica y comercial de la peste porcina en el sector productivo es enorme porque tiene una alta mortalidad", explica Gómez.

En cuanto al bloqueo de la exportación de estos productos ante este brote de PPA, los expertos señalan que España tendría 12 meses desde la erradicación de la enfermedad para considerarse país libre de la peste. Según los últimos datos de la Cámara de Comercio de Valencia, la exportación de productos porcinos de la Comunitat Valenciana fue de 10.310,17 toneladas en 2024 por valor de 39,95 millones de euros.

Sin riesgo para los humanos

Gómez ha querido, no obstante, lanzar un mensaje de cierta tranquilidad. "La peste porcina es una enfermedad no zoonótica, no pasa a humanos y todos los alimentos son 100 % seguros. España lleva desde 1994 con toda la cabaña libre de peste porcina africana y esto ha sido posible gracias a décadas de rigurosos protocolos de bioseguridad y vigilancia sanitaria", incide el veterinario de AVA.

No obstante, Gómez es consciente del peligro que supondría un solo caso en una explotación porcina: "Es muy peligrosa y su aparición supondría un auténtico cataclismo para el sector porcino. El sector porcino, junto al avícola, dentro de nuestra producción final agraria y por detrás de los cítricos, es de las producciones más importantes de productos cárnicos en la Comunitat Valenciana; representa el 3 % aproximadamente de las exploraciones del censo a nivel nacional, que es una cantidad destacable", ha señalado el veterinario de AVA.

En cuanto a las medidas de bioseguridad de las explotaciones porcinas valencianas, tanto Gómez como Ferreres destacan algunas como la vigilancia de accesos, desinfección de ruedas o vallados perimetrales. "Hay que seguir implementándolas y vigilar el acceso a las explotaciones, mantener las medidas de bioseguridad" en cuanto a limpieza y desinfección estricta a todos los camiones, vehículos, e incluso calzados de quienes acceden a las explotaciones ganaderas, coinciden.

¿Qué pasaría si se detecta un caso en una granja?

El veterinario de AVA explica, a grandes rasgos, cuáles son los síntomas que presentan los animales infectados por la PPA: vómitos, diarreas, afecciones respiratorias y mortalidad súbita. "Tiene una mortalidad altísima", señala.

Respecto a la posibilidad de detectar un caso de peste porcina en una explotación, las medidas serían drásticas: "Si apareciera un foco en alguna explotación ganadera se cierra absolutamente todo. Obligaría al sacrificio de toda la cabaña de esas zonas de restricción", dice el veterinario, que, no obstante no quiere ser "alarmista" y recuerda que "no hay ninguna explotación afectada; esperamos que se quede en problema de medio ambiente, de fauna silvestre. Todos queremos que se quede en eso", concluye.