El alquiler se dispara en noviembre en la C. Valenciana

Mes tras mes, las estadísticas se alían para lanzar un cubo de agua helada sobre quienes aspiran a vivir de alquiler. Noviembre no fue una excepción. El precio de arrendar una vivienda subió el mes pasado en España un 9,9 % y se sitúa en los 14,6 euros al metro cuadrado, según refleja el último informe de precios publicado por Idealista este lunes en el que se detalla que el incremento fue del 9,8 % en la Comunitat Valenciana.

Las rentas han subido en todas las autonomías desde noviembre del año pasado. Madrid lidera las subidas (12,4%), seguida de Castilla-La Mancha (11,6%) y Andalucía (10,7%).Los menores incrementos en el último año se dan en Extremadura (2,9%) y Cantabria y Galicia (4% en ambas regiones).

Precio más caro

La Comunidad de Madrid (21 euros/m2), Baleares (19,1 euros/m2) y Cataluña (18,7 euros/m2), son las zonas con el precio más caro. Les siguen Canarias (15,1 euros/m2) y Euskadi (14,8 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,2 euros/m2) y Castilla-La Mancha (8,1 euros/m2) que son las comunidades más económicas.

Por capitales de provincia, el incremento más pronunciado es el de Ceuta donde las expectativas de los caseros subieron un 18,7%, seguida de Segovia (16,3%), Santa Cruz de Tenerife (15,3%), Ciudad Real (14,6%) y Guadalajara (14,6%). Por el contrario, Huesca (1%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de Girona (1,1%), Pamplona (1,6%) y A Coruña (2,4%).

Viviendas en construcción en Xàtiva / Perales Iborra

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista con la excepción de San Sebastián. El alquiler sube en Madrid (11,3%), Alicante (8,7%), Palma (7,3%), Sevilla (7,3%), Valencia (6,4%), Bilbao (3,5%), Barcelona (3,4%) y Málaga (3,4%).

Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 24 euros el metro cuadrado, seguida por Madrid (22,8 euros) y Palma (18,2 euros). Les siguen San Sebastián (17,8 euros), Valencia (15,6 euros), Málaga (15,5 euros) y Bilbao (15,2 euros). Por el contrario, Zamora (7,6 euros), Ciudad Real y Lugo (7,8 euros el metro cuadrado en ambos casos) son las capitales con la renta más económica.

Provincias

El precio del alquiler sube en 49 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Cáceres (-2,5%). Los mayores incrementos se han vivido en Ciudad Real (14,4%), Zamora (13,7%), Lugo (13%) y Guadalajara (12,5%). En la provincia de Barcelona crecieron un +4,4%, mientras que en Madrid el incremento fue del 12,4%. Por el contrario, Girona (0,3%), Huesca (2%), Guipúzcoa (2,6%) y Cantabria (4%) registran las menores subidas.