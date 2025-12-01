Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las matriculaciones de turismos acumulan una subida del 44,8% en la C. Valenciana

Las ventas de eléctricos e híbridos se disparan hasta 6.025 unidades, un 54,8% más

Imagen de archivo de la Feria del Automóvil de València

Imagen de archivo de la Feria del Automóvil de València / JM LOPEZ

Jordi Cuenca

València

Las matriculaciones de turismos se han incrementado un 44,8 % en la Comunitat Valenciana desde enero y han alcanzado las 119.450 unidades, según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) publicados este lunes. En noviembre, las matriculaciones de turismos han crecido un 13,5% interanual, con 7.937 unidades matriculadas, que suponen el 8,4% del total nacional.

Por tipo de combustible, en noviembre se han matriculado 1.681 turismos de gasolina, un 39,5% menos que un año antes, y 231 diésel, que caen un 28,3%, mientras que el resto de combustibles (electrificados e híbridos, entre otros) se dispara hasta 6.025 unidades, un 54,8% más.

Eléctricos

En el acumulado de enero a noviembre, la gasolina suma 38.729 matriculaciones (+2,9% y el 13,2% del total regional), el diésel 3.617 (-21,1%) y el resto de combustibles 77.104 unidades, que prácticamente duplican las cifras de 2024 (91,3%) y ya concentran más de seis de cada diez matriculaciones en la Comunitat Valenciana.

Feria del automóvil de València en una imagen de archivo

Feria del automóvil de València en una imagen de archivo / Europa Press

Por provincias, y también incluyendo los todoterrenos, las matriculaciones se han disparado un 93% en la provincia de Valencia con 32.244 unidades, debido a la necesidad de reposición de los vehículos perdidos en la dana. Además, han crecido un 13,17% en Alicante en lo que va de año, con 41.307 unidades, y han subido un 13,52% en Castellón, con 10.177 vehículos.

España

En el conjunto de España, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España alcanzaron las 94.124 unidades en noviembre, lo que equivale a un incremento del 12,91% respecto al mismo mes de 2024.

La electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado, con una de cada cuatro ventas de turismos híbridos enchufables o eléctricos puros. Al igual que en meses anteriores, el ritmo de ventas de noviembre logra superar el volumen de mercado registrado en el mismo mes de 2019.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents