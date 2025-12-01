Las matriculaciones de turismos acumulan una subida del 44,8% en la C. Valenciana
Las ventas de eléctricos e híbridos se disparan hasta 6.025 unidades, un 54,8% más
Las matriculaciones de turismos se han incrementado un 44,8 % en la Comunitat Valenciana desde enero y han alcanzado las 119.450 unidades, según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) publicados este lunes. En noviembre, las matriculaciones de turismos han crecido un 13,5% interanual, con 7.937 unidades matriculadas, que suponen el 8,4% del total nacional.
Por tipo de combustible, en noviembre se han matriculado 1.681 turismos de gasolina, un 39,5% menos que un año antes, y 231 diésel, que caen un 28,3%, mientras que el resto de combustibles (electrificados e híbridos, entre otros) se dispara hasta 6.025 unidades, un 54,8% más.
Eléctricos
En el acumulado de enero a noviembre, la gasolina suma 38.729 matriculaciones (+2,9% y el 13,2% del total regional), el diésel 3.617 (-21,1%) y el resto de combustibles 77.104 unidades, que prácticamente duplican las cifras de 2024 (91,3%) y ya concentran más de seis de cada diez matriculaciones en la Comunitat Valenciana.
Por provincias, y también incluyendo los todoterrenos, las matriculaciones se han disparado un 93% en la provincia de Valencia con 32.244 unidades, debido a la necesidad de reposición de los vehículos perdidos en la dana. Además, han crecido un 13,17% en Alicante en lo que va de año, con 41.307 unidades, y han subido un 13,52% en Castellón, con 10.177 vehículos.
España
En el conjunto de España, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España alcanzaron las 94.124 unidades en noviembre, lo que equivale a un incremento del 12,91% respecto al mismo mes de 2024.
La electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado, con una de cada cuatro ventas de turismos híbridos enchufables o eléctricos puros. Al igual que en meses anteriores, el ritmo de ventas de noviembre logra superar el volumen de mercado registrado en el mismo mes de 2019.
