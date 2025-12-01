El metal valenciano alcanza su récord de empleo

El metal de la Comunitat Valenciana ha alcanzado en el tercer trimestre de 2025 su récord histórico de empleo, con 228.391 personas ocupadas, lo que supone un 3,9% más que hace un año y la generación de 8.664 nuevos puestos de trabajo, según destaca el informe de coyuntura de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), que la organización también presidida por Vicente Lafuente ha hecho público hoy.

Este avance contrasta con la caída del 8,2% en la producción industrial del metal entre julio y septiembre, marcada por el desplome de la automoción y sus componentes, que retroceden un 52,9%. Excluyendo a la rama de automoción, el resto de subsectores de la industria del metal registra un crecimiento conjunto positivo del 1,2%, respecto al mismo trimestre de 2024. Destaca especialmente el subsector de material y equipos eléctricos y electrónicos, que incrementa su actividad un 32,2%.

Exportaciones

Las exportaciones del metal de la Comunitat acumulan un descenso del 8% entre enero y agosto, manteniendo la tendencia negativa iniciada en 2024. Las mayores caídas se concentran en vehículos automóviles y sus componentes (17,06%), en buena medida por los problemas que atraviesa la factoría de Ford en Almussafes, y en maquinaria y equipos mecánicos (12,25%). En positivo, destacan los avances del material eléctrico (12,9%) y del incipiente sector aeroespacial valenciano (93%).

Por destinos, mientras los principales mercados europeos retroceden, China encabeza el mayor crecimiento de sus compras a las empresas del metal valencianas con un aumento del 27%, respecto al mismo periodo de 2024, seguido de Rumanía (30%), Turquía (15,7%) y Estados Unidos con un 13,9%, impulsadas por el adelanto de operaciones ante los nuevos aranceles.

Un trabajador de la planta de Almussafes inspecciona un coche en una imagen de archivo / Levante-EMV

Según la encuesta de Femeval, pese al contexto adverso, las empresas del sector mantienen una valoración razonablemente positiva sobre su situación de 6,87 puntos sobre 10. Por subsectores, la industria registra la nota más baja (6,68) y las más alta el comercio e instalaciones del metal (7,1).

Entre los factores que repercuten negativamente en la actividad, las empresas alertan de ladificultad para contratar personal cualificado, el incremento de los costes laborales, el descenso de márgenes comerciales y el encarecimiento de materias primas y componentes. Las expectativas para el cierre de 2025 se mantienen en niveles moderadamente positivos, con una nota de 56,8 sobre 100. En cuanto a la evolución del empleo repuntan ligeramente (51,4 puntos) y las inversiones se sitúan en valores neutros 50,4.

Dana

El informe recoge también una valoración del alcance de la dana, que afectó a un 27,5% de empresas del sector, con mayor alcance en el comercio del metal con un 38,9% (almacenistas de materias primas, material eléctrico, recambio de vehículos, ferreterías…), seguido de un 26,9% de empresas instaladoras y mantenedoras, y un 24,5% de industrias.

Pasado un año desde la catástrofe, el impacto en la facturación y su posterior recuperación "ha sido muy desigual en función de su ubicación, tamaño y subsector. En términos globales, el 77% de las afectadas han recuperado totalmente su actividad y un 22% incluso la han incrementado, mientras que el 23% restante aún no ha logrado alcanzar los niveles previos a octubre de 2024.