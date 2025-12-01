Los fondos impulsan 1.600 pisos de alquiler en València y el área metropolitana

Los grandes fondos de inversión impulsan la construcción de cerca de 1.600 pisos de alquiler en València y su área metropolitana. La transformación del Cap i Casal en los últimos cinco años con el aumento de población, el crecimiento de la industria turística (que necesita mano de obra) y el aterrizaje de grandes tecnológicas ha disparado el interés de los conocidos como inversores institucionales.

Estos fondos ya están detrás de 1.493 viviendas de alquiler promovidas entre 2022 y 2025 en València y Torrent, y ahora refuerzan su apuesta con proyectos en el Cap i Casal, Quart de Poblet, Paterna y Burjassot. Los proyectos son grandes: solo dos promociones suman 1.101 viviendas.

La consultora inmobiliaria Savills remarca que València ha registrado en los últimos cinco años "un crecimiento económico y demográfico de carácter excepcional". "Su ubicación estratégica en el arco mediterráneo, la decidida apuesta por la atracción y creación de empresas innovadoras y sus elevados estándares de calidad de vida han consolidado a la ciudad como un destino de referencia para nuevos residentes en busca de la vivienda", según Savills. La población de València, según datos del padrón, ha pasado de 807.693 a 844.424 personas en los últimos tres años y ha tensado el coste de los arrendamientos tras desplomarse la oferta de la vivienda.

Fondos

Este contexto ha situado a la ciudad en el punto de mira de "muchos inversores institucionales" interesados en el desarrollo de proyectos vinculados al segmento residencial. Los fondos están especialmente centrados en el sector del 'build to rent' (promoción de edificios destinados completamente al alquiler). Los gestores de inversión que ya han aterrizado en Valencia son Catella, Savills IM, Corebridge, AEW, Primonial, Gesytar, M&G, Primavest, Harrison Street y Azora.

Quart de Poblet

Los dos desarrollos más importantes los acometen Harrison Street en Quart de Poblet (591 pisos) y Azora junto a la avenida Tres Cruces de València (510 viviendas). El fondo estadounidense Harrison Street se ha aliado con DeA Capital, brazo inmobiliario del grupo italiano De Agostini (conocido por su editorial), para invertir más de 1.200 millones en viviendas de alquiler en España. Ambas compañías han constituido la joint venture Magno Living, que ha comprado proyectos a grandes promotoras nacionales como Metrovacesa, Neinor Homes o Vía Célere. Magno Living invierte 130 millones en el proyecto de Quart de Poblet.

València

El fondo Azora, que es el tercer mayor casero de España, promueve a través de su inmobiliaria Brisa un conjunto de tres torres con 510 viviendas de alquiler en un suelo de la calle Músico Ayllón con Joan Maestre en el distrito de l'Olivereta de València. El solar albergará tres edificios de 8, 10 y 13 alturas con vistas a una amplia zona verde de uso privado con piscina comunitaria. Las obras las está ejecutando desde abril la constructora Avintia y el proyecto tiene un plazo de ejecución de 30 meses (estará a finales de 2027).

Obras del edificio de Azora junto a Tres Cruces. / German Caballero

2022-2025

Los fondos están detrás de cerca de 1.500 viviendas de alquiler promovidas en los últimos tres años. Catella (firma fundada por el creador de Ikea, Ingvar Kamprad, y que ahora está en manos de un grupo empresarial sueco y accionistas minoritarios) es propietaria de 281 viviendas de alquiler en Turianova. El fondo Savills IM compró dos de las cuatro torres del complejo Sky Homes de Neinor frente a La Fe para destinarlas al alquiler.

Las dos torres de la derecha son dos edificios de alquiler del proyecto Sky Homes. / Francisco Calabuig

Torre Moreras

Corebridge (gestora antes conocida AIG life and retirement) invirtió hace tres años en 147 pisos del proyecto Central Q en Quart de Poblet. El fondo especializado en el negocio inmobiliario AEW compró en 2023 la Torre Moreras, un edificio cilíndrico de 22 plantas en el PAI de Moreras. Promonial, fondo de inversión inmobiliaria con sede en París, tiene en propiedad 111 inmuebles del edificio Mistral en el barrio de Patraix. Greystar adquirió en 2024 el proyecto Bcasa en Torrent con 114 pisos de alquiler. M&G, fondo con sede en Londres, tiene en su cartera 331 del edificio Bialto València, y la gestora paneuropea Primevest se hizo este año con 90 viviendas del proyecto Atarazanas en València.

En el centro de la imagen, la Torre Moreras. / Miguel Ángel Montesinos