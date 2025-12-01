Los precios del cerdo descienden a Mercolleida tras la declaración del brote de peste porcina

Los precios de referencia del cerdo del mercado mayorista Mercolleida han descendido entre 10 céntimos y 5 euros tras la declaración del brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado en Cataluña, ha informado este lunes el mercado de abastos leridano. Las juntas de precio del cerdo de engorde, de cerdas y del cochinillo se han reunido en Mercolleida de forma extraordinaria para analizar la situación del mercado tras los casos de PPA detectados en Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) y dados a conocer el pasado viernes.

Mercolleida ha decidido revisar las cotizaciones del jueves 27 de noviembre y establecer nuevas cotizaciones para esta semana. El resultado se salda con un descenso de 10 céntimos/kilo/vivo para el cerdo de engorde, a partir de la cotización del jueves 27, cuando ya había descendido 1,4 euros.

El descenso es también de 10 céntimos para la cerda, que el jueves había repetido precio; y la bajada es de cinco euros para el cochinillo, que también había repetido.

Así, el precio (por kilo/vivo) del cerdo selecto es de 1,212 euros, el cerdo de Lleida o normal se sitúa en 1,200 y el cerdo graso en 1,188. El precio de la cerda es de 0,480 y el del cochinillo 20 kilos precio base Lleida de 31 euros.

Las exportaciones de Barcelona al extranjero de carne de cerdo quedan suspendidas hasta que no se verifique la erradicación del brote de peste porcina, atribuido al consumo por parte de los jabalís de carne contaminada.

La evolución de los precios antes de la peste

El coste de producción del sector se situó en 134,8 céntimos de euro por kilo de animal vivo en 2024, 15 céntimos por kilo menos que el año anterior, debido principalmente a la moderación en el precio de los piensos, según un documento publicado este año por el departamento de Agricultura.

El precio de comercialización en Mercolleida también bajó 15 céntimos por kilo el año pasado, hasta 172,1 céntimos, un precio que el sector continúa considerando alto, según el informe.

A pesar de que los costes de producción continúan por encima de los niveles de 2020 y 2021, el precio del pienso cayó en cerca de 60 euros por tonelada el año pasado, hasta 337 euros por tonelada.

Temores crecientes

El sindicato Unió de Pagesos (UP) y la asociación de agricultores Asaja han expresado este lunes su temor a que el brote de peste porcina africana detectado en Barcelona provoque una caída del precio de los productos derivados del cerdo con repercusión en toda España, por lo que ha reclamado "rapidez" para cortar cuanto antes tanto la crisis sanitaria como la económica.

La intervención militar

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha activado este lunes a 117 efectivos y 25 vehículos en la sierra de Collserola, donde ya se han confirmado unos ocho jabalís infectados con peste porcina, en una jornada en la que Gobierno central, Generalitat de Cataluña y sector se han reunido en Madrid. La UME se suma a los 250 Mossos d'Esquadra, agentes rurales, guardas urbanos de Barcelona y policías locales que ya ha movilizado el Gobierno catalán para frenar la expansión de este virus letal para el porcino.

El peso de Cataluña en el sector

Con más de ocho millones de animales y cerca de 3.200 millones de euros en exportaciones anuales de carne, que representan el 52% de las ventas internacionales españolas, Cataluña es uno de los grandes polos de la industria porcina en Europa. La crisis porcina amenaza con afectar especialmente a los cerca de 1.000 millones de exportaciones catalanas que se destinan fuera de la Unión Europea (UE), según ha indicado el conseller catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig.

La producción de carne en Cataluña alcanzó cerca de dos millones de toneladas en 2023, según el último informe anual del sector publicado por la Generalitat de Cataluña, lo que representa más del 40% de la producción total en España. Lleida es la provincia que domina el censo porcino catalán, con más de 4,5 millones de animales, el 57 % del total, seguida por Barcelona, con cerca de 2 millones (25 %), Girona, con 830.000 animales (10 %) y Tarragona, con 650.000 animales (8 %). En cuanto a exportaciones de carne de cerdo, en cambio, Barcelona domina el panorama catalán con el 51 % de las toneladas exportadas, seguida por Girona (45 %) y Lleida (4 %).

Exportaciones

Por países, los principales destinos de la carne de cerdo desde Cataluña son China (19%), Italia (18%), Francia (17%) y Japón, seguidos de Polonia (8%), República Checa (7%), Rumanía (6%) y Corea del Sur (5%). Al analizar la evolución de las exportaciones a países extracomunitarios, el último informe de la Generalitat constata cómo China aumentó progresivamente sus compras hasta 2020, momento en el que registró un desplome paulatino, desde 508.000 toneladas en 2020 a 140.000 toneladas en 2023.