Retos futuros para ALE-HOP: crecer, mejorar y divertir

Ante un escenario incierto y cambiante, la empresa familiar se enfrenta a nuevos desafíos. Para ello, tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos para seguir creciendo. La sexta edición de ‘Tu Legado en Buenas Manos’, un proyecto de BBVA en colaboración con Levante-EMV que impulsa los negocios locales, presenta un nuevo capítulo sobre la empresa protagonista del mismo: ALE-HOP.

Entre los retos que le deparan a la empresa familiar están los siguientes: el relevo generacional, la transformación digital y la sostenibilidad. En cuanto a las oportunidades, destacan la internacionalización y las alianzas estratégicas, que facilitarán la velocidad de crecimiento de los negocios y su competitividad. "Queremos convertir estos desafíos en oportunidades para que la empresa familiar siga desempeñanado el papel de motor de la economía", destaca Miguel Ángel Albort, director de Empresas y Corporaciones de BBVA en Valencia Sur.

ALE-HOP atraviesa un buen momento, continúa creciendo con más tiendas y ‘HOPers’ —el personal de tienda—. Su ambición y tenacidad le lleva a poner el foco en la mejora de la experiencia en tienda para que los clientes "se diviertan y disfruten cada vez más", añade Darío Grimalt, consejero y director de Expansión de ALE-HOP. Sorprender es otro de los objetivos que persigue la empresa valenciana. Y sin duda, no deja indiferente a nadie. Actualmente se puede ver un cangrejo recorriendo la tienda o incluso dos norias en el escaparate y una pequeña falla artesanal con dos vacas vestidas de chulapos (Madrid).

El legado que les gustaría ceder a Darío y sus hermanos, es un legado de felicidad, que tanto los clientes como sus empleados les recuerden "con una sonrisa" y estén contentos. Esta razón es la que les motiva y empuja a invertir todo su esfuerzo para que se convierta en realidad.

Mirada al futuro

Dejar un legado es dejar una huella positiva y duradera, transmitir los valores de generación en generación de forma que se asegure la continuidad de la empresa. En esta línea, la entidad apuesta por "fortalecer y proteger" ese legado para que las próximas generaciones se encuentren con una empresa mucho más fuerte y sostenible en el tiempo.

En la próxima década, ALE-HOP aspira a mantener un buen ambiente con unos ‘HOPers’ que se diviertan mucho, continuar siendo una empresa sólida y solvente, que todo el equipo esté unido, que la familia esté feliz y haya ‘vaquitas’ "repartidas por todo el mundo", afirma Darío Grimalt.

Para finalizar el encuentro, Miguel Ángel Albort da un consejo a los que se plantean poner en marcha un negocio: "Emprender es un acto de confianza de visión en el futuro. Detrás de una empresa no hay solo datos económicos, hay personas, valores y sueños y para BBVA no hay nada más gratificante que ver cómo estos se hacen realidad y se convierten en legado", concluye.