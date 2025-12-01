Valenciaport se alía con Naturgy para desarrollar plantas solares flotantes en mar abierto

Naturgy se alía con Valenciaport para impulsar el proceso de descarbonizacion del recinto del Grao. A través de su plataforma de innovación Innovahub, la compañía del setor de la energía está impulsando un proyecto pionero en España para el desarrollo de tecnología fotovoltaica flotante en mar abierto, en colaboración con la startup española BlueNewables. Esta iniciativa, que cuenta con una subvención del IDAE en el marco del programa Renmarinas, busca explorar nuevas soluciones renovables que permitan avanzar en el desarrollo de energías limpias.

El proceso de descarbonización del puerto de València contempla inversiones significativas, incluyendo 130 millones de euros destinados a acciones medioambientales para alcanzar el objetivo de "cero emisiones" para 2030. Estas inversiones se centran en la electrificación de terminales y la implementación de energías verdes, y forman parte de una estrategia más amplia de la Autoridad Portuaria de València (APV). En la actualidad, la planta solar del Muelle Príncipe Felipe del recinto del Grao ya produce el 3% de la energía que consume el puerto.

Tecnología

El proyecto de Naturgy y BlueNewables contempla el diseño, fabricación, puesta en marcha y monitorización de dos unidades de 500 kW, optimizadas para operar en entornos oceánicos. La tecnología empleada se basa en un innovador diseño tipo catamarán, que permite utilizar flotadores más económicos, y situar los paneles solares a mayor distancia del impacto directo de las olas, lo que mejora su mantenimiento y rendimiento. Naturgy y BlueNewables trabajarán conjuntamente en el intercambio de información técnica, operativa, estratégica y económica derivada del desarrollo del proyecto piloto, tanto durante su fabricación como en la fase de pruebas.

Esta colaboración se extenderá durante dos años desde la puesta en marcha del sistema, incluyendo datos de rendimiento, incidencias técnicas, informes de funcionamiento, costes, lecciones aprendidas y estrategias de despliegue tecnológico. Actualmente, el sistema se encuentra en fase de construcción en el astillero San Enrique, en Vigo, y su puesta en marcha está prevista para marzo de 2026, fecha a partir de la cual se iniciaría una fase de pruebas reales en el puerto de València.

También el hidrógeno

Entre otros planes, el hidrógeno es uno de los protagonistas de estas iniciativas con la implementación en el puerto de València del proyecto H2PORTS que prueba vehículos tractores y estaciones móviles de suministro del citado combustible. Además, el suministro eléctrico a buques o OPS (Onshore Power Supply) es otra herramienta clave en el marco de la estrategia de descarbonización de la Autoridad Portuaria de València. La energía eléctrica proporcionada a los buques será de origen renovable y sustituirá al consumo de combustibles fósiles.

Instalación desarrollada por Naturgy junto al espigón de la terminal de contenedores de Valenciaport. / Levante-EMV

La fotovoltaica flotante en mar abierto representa una vía de conocimiento estratégica por su gran potencial de hibridación con otras tecnologías marinas, especialmente la eólica offshore, así como por sus aplicaciones en la descarbonización de puertos y en proyectos stand-alone en islas. A través de su plataforma Innovahub, Naturgy impulsa nuevas soluciones renovables y sostenibles con proyectos disruptivos en ámbitos como el biometano, el hidrógeno verde, la digitalización, la inteligencia artificial, las redes inteligentes y la ciberseguridad, contribuyendo a reforzar el papel de Naturgy como agente clave en la transición hacia un modelo energético más eficiente y resiliente.