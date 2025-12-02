Un 30% más de ingenierías valencianas integran tecnología BIM en 2025

Este año un 30% más de ingenierías valencianas integran la tecnología BIM en sus procedimientos. Y esto es así, gracias al impulso que el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) ha dado a la digitalización y a la formación con su programa BIM Manager liderado por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. En total, 7.194 inscritos en los diferentes módulos que conforman este programa, confirmando el interés del sector por incorporar esta metodología como estándar de trabajo.

En este sentido, el nivel de madurez en la Comunitat en Building Information Modelling -más conocido como BIM- ha experimentado un incremento de casi 10 puntos porcentuales, pasando del 23% en 2024 al 32,5% en 2025. Asimismo, ha experimentado un avance del 30% respecto al ejercicio anterior. Una tendencia al alza que evidencia la rápida implantación de esta metodología en empresas y organismos públicos valencianos.

De hecho, en términos de volumen, la Comunitat es la tercera autonomía de España que más impulsa la digitalización de arquitecturas e ingenierías mediante BIM con 532 licitaciones públicas y un importe acumulado de más de 1.500 millones de euros.

Escasez de profesionales

En el último año, el profesional experto en BIM se ha convertido en el perfil más demandado del sector, pero su escasa oferta ha puesto en alerta al COIICV. Según afirma Federico Torres, presidente del colegio, “la alta demanda empresarial de este tipo de perfiles profesionales es lo que hace que sigamos apostando -de forma conjunta con la Generalitat Valenciana- por este tipo de formaciones incorporando novedades y aplicaciones prácticas que permitan a las empresas familiarizarse con el uso de la herramienta. La eficacia y eficiencia de la metodología queda reflejada en que las empresas que la conocen la implementan en la mayoría de sus proyectos para beneficiarse de sus múltiples ventajas, una vez superadas las barreras iniciales de coste o desconocimiento”.

En este sentido, la propuesta formativa del Colegio oficial de ingenieros industriales de Valencia en esta IV edición pretende corregir este gap del mercado laboral - introduce seis novedades clave orientadas a reforzar competencias, ampliar la transferencia de conocimiento y promover el uso de BIM como palanca de competitividad. Entre ellas, destaca la capacitación avanzada de BIM Managers, un programa formativo exclusivo y pionero en su enfoque centrado en la coordinación de proyectos y gestión de equipos.

BIM como palanca de competitividad y colaboración

En paralelo, el colegio ha impulsado este año los ‘Espacios BIM’, una red de trabajo colaborativa ya en marcha para compartir casos de éxito, sinergias y experiencias reales entre ingenieros y el módulo BIM Referencia, una línea que incorpora visitas a empresas punteras de alta implantación.

Otro de los atractivos del curso es la herramienta de autodiagnóstico ‘CheckBIM’, disponible en la web del COIICV, que ha sido utilizada por más de 600 profesionales y empresas.

Los resultados de su uso muestran un avance significativo respecto al año anterior, poniendo de manifiesto la creciente adopción de BIM, la mejora en la gestión de procesos, un mayor uso de herramientas colaborativas y un salto cualitativo en la organización técnica.

Asimismo, una de las líneas de mayor acogida del programa son las ‘consultorías BIM’. Esta iniciativa impulsa una consultoría personalizada para empresas interesadas en evaluar su nivel de madurez e iniciar o mejorar su implantación. Esta línea se ha convertido en una de las acciones mejor valoradas por las empresas participantes, por su impacto directo y aplicabilidad inmediata.

En una jornada especial sobre la DANA, se ha abordado cómo el BIM permite evaluar daños sin necesidad de acceso físico, gestionar información crítica en emergencias, acelerar decisiones técnicas en momentos de riesgo y diseñar soluciones de contingencia mediante modelado. Todo ello a través del testimonio del responsable de mantenimiento del Hospital de Manises, quien desgranó las decisiones estratégicas adoptadas durante las 12 horas sin suministro eléctrico tras la caída de la subestación de Bonaire, en lo que fue presentado como un caso de éxito.