SESIÓN CON VIENTO A FAVOR
El Ibex 35 avanza un 0,33% al inicio de la sesión y supera los 16.400 puntos impulsado por los datos macro y el optimismo inversor
Con el paro registrado en España en descenso y en plena previa del dato de inflación de la eurozona, el selectivo madrileño abre con fuerza; los inversores también siguen de cerca la nueva emisión de deuda del Tesoro Público
La Bolsa española ha arrancado este martes con buen pie. El Ibex 35 subía un 0,33% en la apertura, situándose alrededor de los 16.443,6 puntos, gracias a una mezcla de factores macroeconómicos favorables y confianza de los inversores.
En este contexto, los datos nacionales aportan una nota positiva: según la información de mercado, el paro registrado en España cayó en 18.805 personas en noviembre, aunque a su vez la afiliación media a la seguridad social disminuyó en 14.358 empleados.
Por otro lado, la expectativa en torno a la publicación de la estimación preliminar de la inflación de la eurozona añade presión e interés. Este dato, junto con próximos hitos macroeconómicos, marcará el tono de las próximas jornadas.
¿Qué motiva el repunte?
- Buen pulso en el mercado laboral. Aunque los datos de afiliación pueden despertar alertas, la caída del paro registrado aporta un aliciente para la confianza inversora.
- Atención a la inflación de la eurozona. Con el dato de noviembre a punto de publicarse, los inversores se preparan para un posible impacto en los mercados de renta fija y variable.
- Emisión de deuda del Tesoro. El Ministerio de Economía de España, a través del Tesoro Público, ha lanzado una nueva subasta de letras a 6 y 12 meses por un importe estimado entre 4.500 y 5.500 millones de euros, lo que podría influir en la demanda de deuda soberana y la prima de riesgo.
Movimientos destacados en valores del Ibex
Algunos de los valores con mayores subidas en la apertura fueron Bankinter (+2,27%), ACS (+1,16%), Indra (+1,16%) y Banco Sabadell (+0,99%). En cambio, Telefónica y Acciona cotizaban con caídas de alrededor del 0,5% y 0,24% respectivamente.
Estos movimientos reflejan un patrón típico: los bancos y valores cíclicos (más sensibles a datos macro y tipos de interés) muestran fortaleza, mientras que empresas más defensivas o con menor exposición a la recuperación económica permanecen más cautas.
Los ojos puestos en la Fed y el BCE
Según los analistas que siguen de cerca la agenda financiera, estas son algunas de las referencias clave en los mercados para diciembre: la reunión de política monetaria del Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) prevista para el 9-10 de diciembre; la próxima decisión del Banco Central Europeo (BCE) prevista para el 12; y, por supuesto, los datos de inflación, paro y afiliación en España y la eurozona.
Además, la demanda de títulos de deuda soberana seguirá siendo vigilada, ya que impacta en la rentabilidad exigida al bono español a 10 años, uno de los indicadores de riesgo para la economía nacional.
El Ibex 35 ha comenzado la sesión con optimismo, sustentado en datos laborales relativamente favorables, expectativas en torno a la inflación europea y una nueva emisión de deuda del Tesoro que capta atención.
En un momento de alta volatilidad global y cambios esperados en la política monetaria internacional, los inversores parecen buscar oportunidades en valores cíclicos y apuestas de corto plazo. Si los próximos datos macroeconómicos confirman la tendencia, la bolsa española podría consolidar sus avances; de lo contrario, la cautela podría regresar.
