La C. Valenciana es la que más talento atrae por movilidad laboral

La Comunitat Valenciana atrae más talento del que pierde. Dicho de otro modo, capta más asalariados de los que se van de su territorio. Así consta en el informe 'Movilidad del mercado de trabajo en las fuentes tributarias' publicado por la Agencia Tributaria. En el mismo queda constancia de que en 2024 la autonomía ganó cerca de 6.400 asalariados en relación al ejercicio precedente. Fue la región con una mejor evolución.

En 2023, según dicho estudio, la Comunitat Valenciana tenía un total de 2,157 millones de trabajadores que un año más tarde se habían elevado a los 2,212 millones. Descontando altas y bajas, el departamento dependiente del Ministerio de Hacienda constata que los flujos de salida, o sea los asalariados que se van ascienden a 20.783 mientras que los flujos de entrada se sitúan en los 27.112. Por tanto, la autonomía gana 6.329 empleados.

Mudar

Casi 237.000 personas se mudaron de autonomía el año pasado por motivos laborales en el conjunto de España. Uno de los cambios más significativos es que la mayor parte de esos movimientos no los acapararon, como solía ser habitual, Madrid y Cataluña. En esta ocasión, como ha quedado dicho, la primera posición corresponde a la Comunitat Valenciana, pero la segunda de un escalafón en el que no figuran Navarra ni el País Vasco, con Hacienda propias, es para Baleares, con un saldo positivo cercano a los 3.200 asalariados. La siguiente plaza la ocupa Cataluña, con una diferencia posititva próxima a los 3.000.

El sector alimentario es uno de los más intensivos en empleo / Perales Iborra

En peor posición figura Madrid, donde el saldo se queda en 751. El caso más dramático corresponde a Andalucía, donde las pérdidas de asalariados superan las 7.100 unidades. Las dos Castillas registran descensos cercanos a los 2.000 trabajadores en ambos casos. Extremadura va en la misma línea, mientras que Aragón y Canarias se sitúan en el banco de los que tienen saldos positivos pero en los dos supuestos no llegan a los mil asalariados de ganancia.

Empresas

La buena evolución del empleo captado se vio refrendado también por una situación similar en el número de mercantiles. La autonomía valenciana logró un saldo positivo de 142 empresas por los cambios de domicilio social que tuvieron lugar durante 2024, según la consultora Informa D&B, compañía filial de Cesce. Frente a las 575 firmas que se mudaron a la Comunitat Valenciana durante el último ejercicio, 433 decidieron dejar el territorio valenciano.

En relación con todo esto, el director de Randstad Research, Valentín Bote, aseguró el pasado 27 de noviembre al diario económico 'Cinco Días' que "estamos en un contexto de escasez de talento y a las empresas les cuesta encontrarlo" y, para lograrlo, una de las estrategias que utilizan es "ampliar el radio de prospectiva" hacia otros territorios.

Gigafactoría

Y eso es lo que sucede con la Comunitat Valenciana, un territorio con universidades de prestigio para generar talento pero al mismo tiempo muy dinámica, sobre todo en diferentes sectores industriales, como el metal o la agroalimentación, que reclaman mano de obra cualificada con mucha asiduidad. Un ejemplo claro de poder de atracción lo constituye la gigafactoría de baterías para coches eléctricos que PowerCo, filial del grupo Volkswagen, está construyendo en Parc Sagunt y que está previsto que empiece a producir el año que viene. La instalación requiere mucho empleo y que este sea, además, de calidad.