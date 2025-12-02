ACERCAMIENTO A LOS MÁS JÓVENES
El ministro de Economía se estrena en TikTok: "Lo prometido es deuda"
Carlos Cuerpo abre un canal en la red social con el objetivo de compartir "pequeñas píldoras" sobre la actualidad económica española
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dado un paso inusual para un titular de su cartera: ha abierto su propio canal en la popular red social TikTok.
La iniciativa busca acercar la política económica a un público más joven y digital, utilizando un formato ágil y directo.
El vídeo de presentación, de apenas 20 segundos, arranca con un mensaje directo, tras una breve presentación: "Lo prometido es deuda". De esta forma, Cuerpo cumple con el anuncio que había deslizado previamente a varios jóvenes en una visita a un centro educativo.
El objetivo, tal y como explica el propio ministro, es ir subiendo "pequeñas píldoras de cómo va la economía" en nuestro país. La publicación se ha realizado durante la tarde de hoy y ya acumula las primeras reacciones en la plataforma.
Acercamiento con los más jóvenes
Esta estrategia comunicativa no es nueva en el ámbito político, pero sí en un ministerio tradicionalmente asociado a documentos técnicos y datos macroeconómicos complejos. La intención es clara: simplificar la información y romper barreras con los más jóvenes.
Carlos Cuerpo toma así el testigo de otros líderes y miembros del Gobierno que ya utilizan TikTok para difundir sus mensajes. El reto ahora será mantener un tono profesional y riguroso en un entorno dominado por el entretenimiento.
El éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad del ministro y su equipo para traducir los indicadores como el PIB, la inflación o el empleo en contenidos de valor y fácil consumo. Su presencia busca convertirse en un canal más de transparencia sobre la gestión económica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- El transporte público de València muere de éxito: 'No cabe un alfiler, es insoportable
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
- 8.879 euros más: el PP sube el sueldo a Mazón como portavoz de una comisión que no trabaja
- Salomé Pradas: 'Mi mayor error es no haberle dicho a Mazón que viniera inmediatamente. Y el de él, no haber estado
- El párroco de los Santos Juanes hace un llamamiento a ordenar las visitas y respetar las misas
- Veinticuatro horas de angustia por la desaparición de dos niños en Oliva y Navarrés