El Club de Marketing del Mediterráneo impulsa su colaboración con la Asociación Española de Branding

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) renueva su colaboración con la Asociación Española de Branding (AEBRAND) como partner territorial de la III edición de los Premios AEBRAND. De esta manera, refuerza su compromiso con el valor estratégico de la marca como palanca competitiva en la Comunitat Valenciana.

En el marco de esta alianza, el CMM respalda la nueva convocatoria anunciada por AEBRAND con un plazo de inscripción activo hasta el 30 de enero. El objetivo de estos galardones es poner en valor el talento, la innovación y el impacto del branding en el ámbito empresarial, y reconocer la excelencia y las mejores prácticas en España e Iberoamérica.

La participación de Eva Prieto, presidenta del CMM, en el jurado de los premios subraya la voluntad de ambas organizaciones de seguir construyendo puentes, compartir conocimiento y potenciar el talento del sector desde distintas perspectivas y territorios.

En este sentido, “con la participación en esta III edición de los premios queremos aportar nuestra visión estratégica y empresarial desde el ecosistema valenciano a unos galardones que reconocen la marca como activo estratégico y a los profesionales que lo hacen posible”, afirma Prieto.

Por su parte, Cristina Vicedo, presidenta de AEBRAND, destaca:

“Este año presentamos una edición renovada, con nuevas categorías y una identidad visual reforzada. La participación del Club de Marketing del Mediterráneo consolida nuestra misión de conectar territorios, profesionales y empresas que comparten la visión estratégica de la marca como palanca de crecimiento y competitividad”.

Novedades y participación de los III Premios AEBRAND

AEBRAND invita a empresas, instituciones, agencias y profesionales del branding a participar con proyectos realizados entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025 en España o Iberoamérica.

Calendario

El calendario de presentación de candidaturas estará activo hasta el 30 de enero de 2026. Mientras que el anuncio de ganadores será el 3 de marzo de 2026 en la Gala III Premios AEBRAND en el Auditorio CaixaForum Madrid.

Inscripción

Las candidaturas se presentarán online a través de la web oficial de los premios, donde también se pueden consultar las bases y categorías.

Nuevas categorías

La III edición incorpora tres nuevas categorías: Digital, Sensorial y Retail Branding, con las que los premios alcanzan un total de 22 categorías, diferenciadas entre Pyme y Gran Empresa. Además, se otorgarán tres reconocimientos especiales: Talento Joven, Trayectoria Profesional y Gran Premio AEBRAND.

Jurado

El jurado de los Premios AEBRAND está integrado por profesionales de reconocido prestigio y representantes de organizaciones empresariales y académicas que garantizan una valoración diversa y experta de las candidaturas.