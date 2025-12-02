El 97 % de los negocios ayudados por Juan Roig tras la dana logra volver a su actividad

El ecosistema emprendedor, de innovación y formación Marina de Empresas ha celebrado este martes el encuentro interno 'Alcem-se', una jornada formativa dirigida a los empresarios, autónomos y emprendedores afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 y que recibieron las ayudas impulsadas por el empresario Juan Roig, presidente de Mercadona, por un total de 35 millones de euros.

Según han explicado desde Marina de Empresas, el 97 % de los negocios apoyados por la plataforma han logrado reabrir. La entidad ha reunido este martes a cerca de 2.000 participantes en el Roig Arena.

Uno de los asistentes a la jornada. / Rober Solsona

Desde Marina de Empresas, dicen, "el objetivo es seguir apoyando la recuperación y el crecimiento de estos negocios mediante formación práctica, motivación y espacios de conexión entre empresarios, en línea con la misión principal de la institución: formar y acelerar empresarios".

Una charla de Juan Roig

La jornada ha comenzado con "una charla inspiradora" de Juan Roig y, tras una pausa para el café y el 'networking', ha continuado con sesiones prácticas de Alejandro Aguilar (ventas), Jorge Alonso (finanzas) e Itziar Oltra (redes sociales).

Fernando Roig, entre los asitentes a la jornada. / Rober Solsona

"El encuentro -añaden las mismas fuentes- refuerza el compromiso de acompañar y seguir impulsando a los negocios más allá de la ayuda económica inicial".