Plataforma Alcem'se
El 97 % de los negocios ayudados por Juan Roig tras la dana logra volver a su actividad
Marina de Empresas celebra en el Roig Arena una jornada formativa con 2.000 empresarios, que han podido asistir a una charla del presidente de Mercadona
El ecosistema emprendedor, de innovación y formación Marina de Empresas ha celebrado este martes el encuentro interno 'Alcem-se', una jornada formativa dirigida a los empresarios, autónomos y emprendedores afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 y que recibieron las ayudas impulsadas por el empresario Juan Roig, presidente de Mercadona, por un total de 35 millones de euros.
Según han explicado desde Marina de Empresas, el 97 % de los negocios apoyados por la plataforma han logrado reabrir. La entidad ha reunido este martes a cerca de 2.000 participantes en el Roig Arena.
Desde Marina de Empresas, dicen, "el objetivo es seguir apoyando la recuperación y el crecimiento de estos negocios mediante formación práctica, motivación y espacios de conexión entre empresarios, en línea con la misión principal de la institución: formar y acelerar empresarios".
Una charla de Juan Roig
La jornada ha comenzado con "una charla inspiradora" de Juan Roig y, tras una pausa para el café y el 'networking', ha continuado con sesiones prácticas de Alejandro Aguilar (ventas), Jorge Alonso (finanzas) e Itziar Oltra (redes sociales).
"El encuentro -añaden las mismas fuentes- refuerza el compromiso de acompañar y seguir impulsando a los negocios más allá de la ayuda económica inicial".
Suscríbete para seguir leyendo
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- El transporte público de València muere de éxito: 'No cabe un alfiler, es insoportable
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
- 8.879 euros más: el PP sube el sueldo a Mazón como portavoz de una comisión que no trabaja
- Salomé Pradas: 'Mi mayor error es no haberle dicho a Mazón que viniera inmediatamente. Y el de él, no haber estado
- El párroco de los Santos Juanes hace un llamamiento a ordenar las visitas y respetar las misas
- Veinticuatro horas de angustia por la desaparición de dos niños en Oliva y Navarrés