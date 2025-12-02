El mercado laboral valenciano se dispara en noviembre
El paro se reduce en 2.641 personas al tiempo que se crean más de 22.000 empleos y se superan los 2,26 millones de afiliados a la Seguridad Social
El mercado laboral valenciano va como un tiro. Noviembre se cerró con una reducción del 0,9 % en el paro y un aumento del 1 % en la creación de empleo, según los datos que ha dado a conocer hoy el Gobierno. Así, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 22.376 personas respecto a octubre, con lo que el número total de cotizantes se eleva ya a los 2,264 millones.
La evolución de la Comunitat es si cabe más significativa si tenemos en cuenta que en el conjunto de España se produjo una reducción de 14.358 afiliados, hasta los 21,8 millones de personas, según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Además, los citados 22.376 son la cifra más alta por autonomías después de los 35.039 registrados por Madrid. Cataluña, por ejemplo, tuvo una disminución de 2.555. La comparativa interanual también es muy favorable, con un incremento en la Comunitat Valenciana de 83.925 cotizantes, de nuevo la segunda cifra más abultada tras Madrid. En el total de España, la ganancia fue de 522.000.
Paro
Como ha quedado dicho, los datos del paro fueron igualmente muy positivos, según el Ministerio de Trabajo. Las listas oficiales del desempleo se redujeron en noviembre en la Comunitat Valenciana en 2.641, hasta los 292.116. En este caso, se vio superada por Andalucía, Cataluña y Madrid, pero es que en el conjunto del país la reducción ascendió a 18.805. Sin embargo, en relación a noviembre de 2024, la autonomía es, tras Andalucía, la que más recorta el paro, con 22.947 menos.
Esa reducción intermensual se ha debido sobre todo a la provincia de Valencia, donde el desempleo baja en 2.144 personas, mientras que en Castellón lo hace en 723. Por contra, en Alicante sube en 226. La bajada del paro se ha producido en todos los sectores de actividad económica, a excepción del colectivo sin empleo anterior, donde sube en 254 personas. La palma se la llevan los servicios, en un mes en el que el comercio vive los días del 'Black Friday' y se prepara para la inminente campaña navideña. Ahí baja en 1.869 parados. El descenso en la agricultura se queda en 143, mientras que en la construcción llega a 387 y en la industria, a 496, a pesar de los problemas por los que atraviesa Ford Almussafes y el sector del automóvil en su conjunto.
Contratos
Paralelamente, en noviembre se formalizaron en la Comunitat Valenciana 124.033 contratos, una cifra que representa 20.763 menos que en octubre, pero 10.557 más que en el mismo mes del año pasado.
