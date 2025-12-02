La OCDE destaca la mejora de la productividad como motor de crecimiento de España

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha reiterado su consideración de España como la gran economía avanzada que más crecerá este año. Sin embargo, la novedad que presenta el organismo en su informe de Perspectivas Económicas es que gran parte del buen rumbo de la economía española se debe a un factor cambiante: la productividad.

De esta forma, el 'think thank' de las economías avanzadas ha confirmado en su informe de este martes el buen porvenir económico de España, cuyo PIB estima que crecerá un 3% en 2025 y un 2,2% en 2026, para moderarse al 1,8% en 2027. Al calor de estas cifras, España será la economía avanzada que más crecerá en 2025 y en 2026.

"La inversión empresarial y doméstica se expandirá gracias a la bajada de los tipos de interés y al despliegue continuado de los fondos del RTRP, antes de desacelerarse en 2027, a medida que los fondos se agoten", ha opinado el organismo.

Tal y como recoge 'Europa Press', durante la rueda de prensa de presentación del informe global, Luiz de Mello, director de Estudios de País del Departamento de Economía de la OCDE, ha subrayado que, si bien en ciclos anteriores gran parte del crecimiento se debió a la incorporación de más personas a la fuerza laboral y a la creación de empleo como resultado del crecimiento económico, "lo que estamos viendo ahora en España, y que es muy importante, es también un aumento de la productividad".

Dos factores

Para explicar este crecimiento, la OCDE considera que el "sólido desempeño" de nuestro país en los últimos años se debe, principalmente, a la fortaleza de la demanda interna, así como el incremento de los salarios, que han impulsado de forma significativa el consumo privado de los españoles.

"El crecimiento de la inversión se verá respaldado por la aplicación continua del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la reducción de los costes de financiación", ha destacado la OCDE, remarcando que el crecimiento de las exportaciones se moderará "debido a la menor demanda de los principales socios comerciales y a la normalización gradual del turismo".

Por su parte, la organización ha abordado la cuestión de la inflación, sobre la cual vaticina un descenso hasta el 2,3% en 2026 y el 1,8% en 2027. Y en cuanto al déficit fiscal, proyectan un descenso hasta el 2,3% entre 2026 y 2027, apoyado en un "robusto crecimiento económico y un mejor desempeño de los ingresos".

"Dado el impulso del crecimiento en 2025, una brecha de producción casi cerrada, el apoyo de los fondos Next Generation EU y la flexibilización de la política monetaria, España tiene margen para acelerar el ritmo de reducción del déficit y reconstruir más rápidamente los colchones fiscales para responder eficazmente a futuras perturbaciones", ha destacado la OCDE.

Asignaturas pendientes

Por último, en cuanto a las asignaturas pendientes de España, el organismo considera que son varias: "la racionalización de las cargas administrativas y reglamentarias, una mejor armonización de normativas nacionales, regionales y locales o la simplificación de procedimientos para acceder a ayudas públicas de I+D contribuirían a mejorar la inversión y al crecimiento de la productividad", ha apostillado el organismo.