UGT pide a Ford que cuantifique las vacantes laborales que producirá el nuevo modelo

La sección de UGT en Ford Almussafes anunció ayer su esperanza de que en este mismo mes de diciembre pueda mantener una reunión con el nuevo presidente de la multinacional en Europa, Jim Baumbick, después de la visita que el presidente del comité de empresa de la factoría valenciana y líder ugetista, Carlos Faubel, está realizando a Detroit, en el cuartel general de Ford Motor Company, para participar en una reunión de representantes sindicales de la firma estadounidense.

Ambas reuniones se producen en un momento en que la factoría de Almussafes tiene pendiente la asignación de un modelo multienergía que garantice el futuro de la carga de trabajo más allá del único modelo que fabrica ahora mismo, el Kuga, que tiene a la planta valenciana en mínimos de producción con un solo turno de trabajo y con un ERTE flexible para evitar despidos.

Nuevo modelo

UGT, en un comunicado, pide, de cara a la llegada del nuevo modelo, que la dirección cuantifique las nuevas vacantes que se van a generar, "un asunto" del que lleva tiempo insistiendo a la empresa. UGT reclama que se reconozca "a aquellas personas trabajadoras que acumulan años de experiencia en las líneas de producción". Ford oficialmente no ha dicho cuántos coches va a hacer. Inicialmente se habló de 300.000 pero los proveedores rebajan esa cifra a 209.000.

Planta de producción de Ford Almussafes / JulioDeLaFuente/ Europa Press

Asimismo, UGT ha informado de que va a mantener un encuentro con las administraciones públicas españolas para renovar el citado ERTE RED hasta el 30 de junio de 2026.

Subida salarial

En un comunicado, la central mayoritaria en el comité de empresa de Ford Almussafes informa de que va a proponer a la dirección de la multinacional subidas salariales de acuerdo con el incremento del IPC "para revalorizar" las retribuciones de los aproximadamente 4.100 trabajadores que componen la plantilla de la firma. Así, la sección ugetista proprondrá una subida inicial del 1,6 %, garantizando a 31 de diciembre de 2026 que se aplique a las remuneraciones la revisión del IPC más 0,5 % con carácter retroactivo al 1 de enero. Respecto a los salarios, el sindicato asegura que "ha sido una reivindicación constante y un objetivo principal en las negociaciones que hemos liderado y seguirá siendo así en futuras negociaciones".