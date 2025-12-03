«Combinar talentos ayuda a aumentar la calidad editorial»

Marta Rebull, directora de Personas y Organización en Prensa Ibérica, intervino en la segunda mesa redonda del foro Tierra de Talento para explicar su trayectoria y debatir sobre los cambios y mejoras que han experimentado las empresas en los últimos años. Comenzó explicando que, cuando estaba en la universidad, no sabía lo que quería hacer en la vida y comenzó como becaria trabajando en medios de comunicación hasta que, finalmente, los caminos de la vida la llevaron hasta el área de Recursos Humanos.

«Ahora es verdad que hago cosas con un valor más añadido, pero durante toda mi experiencia hasta llegar a donde estoy he disfrutado incluso de cortar hojas. En nuestro grupo de medios contamos con más de 27 cabeceras, de las cuales Levante-EMV es una de las más emblemáticas, con más influencia en el territorio y más consolidada en los reportings», confesó Rebull.

Asimismo, la directora de Personas y Organización en Prensa Ibérica encuentra clave apostar, entre todos, por cambiar el relato. Porque hablar de «vieja escuela» o «talento digital» implica, en mayor o menor medida, polarizar. Y más que fijarse en las diferencias entre los distintos perfiles, lo que se debe hacer es focalizar la mirada en lo «complementario que puede llegar a ser».

«Probablemente, lo que más sentido tendría sería hablar de oficio. El talento senior puede aportar una mayor credibilidad y el talento junior quizás una mayor agilidad e innovación. Mezclar esto implicaría tener en un mismo equipo un conjunto ideal para producir un producto de mucha más calidad editorial que, además, sea capaz de revertir unas mejores métricas en la audiencia», declaró.

La clave de la transformación

Por otro lado, no pudo evitar citar la importancia de la transformación en los negocios. En el suyo propio, por ejemplo, la audiencia es clave y, a fin de cuentas, «lo que da de comer». Es por ello que, en un panorama tan adaptado a las redes sociales, una mirada más nativa digital puede tener una visión más acertada de lo que funciona y de «cómo mover la noticia mejor». Pero los más veteranos serán quienes, con su «tradición, profundidad y rigor» lograrán aportar una calidad más notoria al contenido.

«El equilibrio perfecto se da cuando cada uno aporta lo mejor de sí mismo, sin olvidar heredar los códigos éticos, lo que vale y lo que no, la necesidad de verificar las fuentes, de contrastar la información. Es decir, todo aquello que hace que el periodismo de calidad se diferencie. Por ejemplo, un periódico digital y un periódico en papel son productos distintos y es importante que ese mensaje cale en los motivos por los que lo que se hacía antes hace tiempo que está cambiando. Y saber transmitirlo de manera correcta es la gran responsabilidad del líder», expuso.

Para finalizar, Rebull quiso dejar constancia de que, aunque a priori sean los beneficios los que atraigan, el «propósito, la coherencia y el proyecto» son los tres pilares que hacen posible la formación de profundidad y conexiones en cualquier empresa.