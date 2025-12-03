«Fidelizar el talento está relacionado con el bienestar del empleado»

Cintillo Tierra de Talento / ED

Como una gran maquinaria, una empresa se mueve a partir del funcionamiento de numerosos engranajes y, entre ellos, el más importante es su plantilla de trabajadores. Del bienestar de estos, su sentido de pertenencia o la alineación de ellos con los valores de cada compañía depende en buena medida el futuro y el buen funcionamiento de una mercantil. Es una idea general en la que vinieron a coincidir, en el foro «Valencia, Tierra de Talento», organizado el jueves de la semana pasada por Levante-EMV y Prensa Ibérica, los participantes en la mesa dedicada a analizar «Empresas con propósito. La importancia de la sostenibilidad y bienestar».

Una de las primeras cuestiones que surgió a debate fue la del sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. En relación con esto, María Ángeles Aguilar, de Top HR España y experta y consultora en recursos humanos, cultura y empleabilidad, destacó la importancia de trabajar con un propósito, es decir, la forma de «dirigir a tu equipo hacia un objetivo común para que el personal no vaya como pollo sin cabeza. Se trata de trabajar por objetivos».

Iban Molina, delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, expuso dos consejos que considera esenciales para «medir ese orgullo de pertenencia». Por un lado, apuntó que «hay que visibilizar positivamente lo que hace la empresa, que toda la organización conozca el propósito de la empresa». En relación con esto indicó que antes de entrar en Iberdrola «me enganchó el propósito» de esta compañía «que busca cambiar el mundo», entre otros objetivos mediante la extensión de la electrificación como herramienta para luchar contra el cambio climático.

El segundo consejo es el «reconocimiento personal del esfuerzo de los empleados». En este sentido, recordó que a causa de la dana del 29 de octubre de 2024 cerca de 180.000 personas se quedaron sin luz en las poblaciones afectadas. En ese momento, «se visibilizó el orgullo de pertenencia de nuestra gente, que se movilizó para recuperar el suministro eléctrico en apenas 72 horas». Cientos de empleados cooperaron en la labor y a algunos, según contó Molina, hubo que instarles a que descansasen. «Estas cosas unen», remató.

Ética

José Félix Lozano, catedrático de la Universidad Politécnica de València e investigador de la Fundación Étnor para la ética en los negocios incidió en esta última acepción y recordó que en dicha entidad «llevamos muchos años oyendo a empresarios que buscan cómo generar esa identificación entre la empresa y los trabajadores y hemos aprendido el valor de la ética. Nadie se compromete si se siente maltratado», apuntó antes de añadir que «una forma de generar compromiso es hablando y escuchando».

Nuria Jiménez, directora de Personas y Cultura Cooperativa de Caixa Popular, expuso la peculiaridad de esta entidad financiera y es que, al ser una cooperativa, «la pertenencia forma parte de la misma», no en vano sus trabajadores son socios de la firma. Jiménez indicó que Caixa Popular tiene una política de cantera para captar talento, con incorporaciones desde becarios, en prácticas o al acabar la carrera «con mucha transparencia». En su conjunto, «nuestros trabajadores se sienten partícipes» y Caixa Popular lo fomenta con medidas como la participación de los empleados en los planes estratégicos que se hacen cada tres años o en la recepción de informes regulares para conocer la situación de la cooperativa en números.

Pertenencia

Si el sentido de pertenencia es importante, no lo es menos el bienestar físico de los trabajadores. Iban Molina considera que «fidelizar el talento está relacionado con el bienestar de los empleados», de tal manera que es necesario, en su opinión, «alinear los valores de la empresa con la salud de los trabajadores». El directivo de Iberdrola cree que la implantación de innovaciones en una mercantil ayuda al negocio, pero también puede contribuir a una mejora del bienestar interno. Aguilar, por su parte, tiene una percepción algo diferente. Considera que «los recursos humanos de una firma no son los psicólogos de nadie. La empresa debe dar recursos y procesos para que el trabajador esté contento».

De su lado, José Félix Lozano es de la opinión de que «el bienestar es condición necesaria para generar compromiso» dentro de la empresa. «Hay que preocuparse por el bienestar» de la plantilla y, dentro de esa atención, hay que poner todos los medios posibles para limitar la siniestralidad laboral. Nuria Jiménez, mientras tanto, explicó que en Caixa Popular «tenemos un modelo propio». En la cooperativa de crédito identifican cuatro ecosistemas: emocional, social, físico y mental. La ejecutiva de la entidad financiera aseguró que en la misma «los medimos todos los años. Es una obsesión por cuidar a las personas. Cuidarnos entre nosotros y a nosotros mismos, pero también cómo el líder cuida a su equipo y la organización, a todos. Es nuestra filosofía», donde se presta ayuda psicológica, incluso, a familiares de primer grado de unos trabajadores que mayoritariamente son socios de la cooperativa.

Nuria Jiménez fue la primera en entrar en el debate sobre una cuestión clave como es la relación entre empresa y trabajadores. La directora de Personas y Cultura Cooperativa de Caixa Popular afirmó que los valores fundamentales «no han cambiado» en el seno de la entidad. «Cambia todo menos eso. Los que entran o ya están deben compartir esos valores. Hacemos la selección de personal por valores más que por competencia, que también, porque si no hay compatibilidad la persona se va a marchar», concluyó al respecto.

En relación con esto, José Félix Lozano considera que toda mercantil debe defender sus valores y ha de tener en cuenta que «no todo el mundo encaja en una empresa determinada. Los valores no se imponen, pero sí se proponen a aquellas personas que no saben si les gustan o no. Mucha argumentación es básico», apuntó antes de destacar la importancia de la coherencia, en el sentido de que no se puede predicar el trabajo en equipo y fomentar el individualismo al mismo tiempo. Iban Molina redundó en parecidos conceptos y aseguró que «la coherencia entre lo que dices y lo que haces es básica» y añadió que «si no se comparten los valores, la gente acaba yéndose».

María Ángeles Aguilar matizó que, en su opinión, la solidez de los valores no es tal. Y se explicó al respecto echando mano a cómo a lo largo del tiempo el ADN propicia la evolución humana. Así que «una startup nace con unos valores pero conforme crece también cambian esos valores». Lo mismo sucede con las personas y las compañías: «Con 22 años una persona tiene unos valores que pueden ser diferentes cuando llega a los 28 o, la inversa, puede ser que la que cambie sea la empresa». Una idea que recibió el apoyo de Nuria Jiménez, quien recordó que los valores cambian cuando se tienen hijos o que las inquietudes de la juventud no son las mismas que en la edad adulta.

Rentabilidad

Por último, los ponentes abordaron la ecuación sobre gobernanza sostenible y rentabilidad. ¿Están reñidas? José Félix Lozano se mostró contundente al contestar que no. «Las empresas éticas están mejor preparadas para ser rentables», aunque la «ética no es una garantía por sí misma», añadió. Para la directiva de Caixa Popular «la rentabilidad no es un fin, sino una consecuencia», y acto seguido recordó el mantra que reitera el presidente de la cooperativa de crédito, Rosendo Ortí, para quien un socio feliz más un cliente feliz es igual a una cuenta de explotación buena.

Iban Molina coincidió con los anteriores y puso a Iberdrola como ejemplo. Según expuso, «tenemos que conseguir en todas las empresas lograr que la sostenibilidad sea rentable. Nosotros hemos apostado por las energías renovables y hemos conseguido descarbonizar parte del sector». En relación con eso, María Ángeles Aguilar recordó que «vamos hacia un mundo sostenible, que debe ser un medio y un fin».