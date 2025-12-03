Síguenos en redes sociales:

Fotogalería de la I Jornada Inmobiliaria

Gabriel Santamarina

Ver galería >

Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

De izquierda a derecha: David Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living de Aedas Homes; Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; Alejandro Campoy, director general de Savills España; Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Vía Ágora; Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica; David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana; Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes; Roberto Campos, director general de Avintia Inmobiliaria; Miguel Hernández, presidente ejecutivo de Alantra Banca de Inversión, y Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit

Xavier Amado

De izquierda a derecha: Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Vía Ágora; Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes

De izquierda a derecha: Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Vía Ágora; Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes

Xavier Amado

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, y David Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living de Aedas Homes

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, y David Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living de Aedas Homes

Xavier Amado

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit

Xavier Amado

Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, durante el arranque de las I Jornadas Inmobiliarias Prensa Ibérica

Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, durante el arranque de las I Jornadas Inmobiliarias Prensa Ibérica

Xavier Amado

David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, durante la apertura institucional de las I Jornadas Inmobiliarias de Prensa Ibérica

David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, durante la apertura institucional de las I Jornadas Inmobiliarias de Prensa Ibérica

Xavier Amado

De izquierda a derecha: Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y Miguel Hernández, presidente ejecutivo de Alantra Banca de Inversión

De izquierda a derecha: Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y Miguel Hernández, presidente ejecutivo de Alantra Banca de Inversión

Xavier Amado

Miguel Hernández, presidente ejecutivo de Alantra Banca de Inversión, durante una de sus intervenciones

Miguel Hernández, presidente ejecutivo de Alantra Banca de Inversión, durante una de sus intervenciones

Xavier Amado

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Corporación Vía Ágora

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Corporación Vía Ágora

Xavier Amado

Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, durante una de sus intervenciones

Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, durante una de sus intervenciones

Xavier Amado

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Corporación Vía Ágora, durante una de sus intervenciones

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Corporación Vía Ágora, durante una de sus intervenciones

Xavier Amado

De izquierda a derecha: Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y Alejandro Campoy, director general de Savills España

De izquierda a derecha: Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y Alejandro Campoy, director general de Savills España

Xavier Amado

Alejandro Campoy, director general de Savills España, durante una de sus intervenciones

Alejandro Campoy, director general de Savills España, durante una de sus intervenciones

Xavier Amado

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Miguel Hernández, director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Miguel Hernández, director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte

Xavier Amado

Miguel Hernández, director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte, durante una intervención

Miguel Hernández, director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte, durante una intervención

Xavier Amado

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros

Xavier Amado

Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros, durante una intervención

Luis Roca de Togores, presidente de Valdecarros, durante una intervención

Xavier Amado

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; David Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living de Aedas Homes, y María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; David Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living de Aedas Homes, y María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid

Xavier Amado

David Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living de Aedas Homes, durante una de sus intervenciones

David Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living de Aedas Homes, durante una de sus intervenciones

Xavier Amado

María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, durante una de las charlas

María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, durante una de las charlas

Xavier Amado

De izquierda a derecha: Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y Cristina García-Peri, socia y directora general de Desarrollo de Negocios y Estrategia de Azora

De izquierda a derecha: Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y Cristina García-Peri, socia y directora general de Desarrollo de Negocios y Estrategia de Azora

Xavier Amado

Cristina García-Peri, socia y directora general de Desarrollo de Negocios y Estrategia de Azora, durante una intervención en un diálogo

Cristina García-Peri, socia y directora general de Desarrollo de Negocios y Estrategia de Azora, durante una intervención en un diálogo

Xavier Amado

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Roberto Campos, director general de Avintia Inmobiliaria

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Roberto Campos, director general de Avintia Inmobiliaria

Xavier Amado

Roberto Campos, director general de Avintia Inmobiliaria, durante una de sus intervenciones

Roberto Campos, director general de Avintia Inmobiliaria, durante una de sus intervenciones

Xavier Amado

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Enrique Arnoso, director general de Diglo

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Enrique Arnoso, director general de Diglo

Xavier Amado

Enrique Arnoso, director general de Diglo, en una de sus intervenciones

Enrique Arnoso, director general de Diglo, en una de sus intervenciones

Xavier Amado

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Kepa Apráiz, CEO y fundador de Katégora y Kora Living

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Kepa Apráiz, CEO y fundador de Katégora y Kora Living

Xavier Amado

Kepa Apráiz, CEO y fundador de Katégora y Kora Living, durante sus intervenciones

Kepa Apráiz, CEO y fundador de Katégora y Kora Living, durante sus intervenciones

Xavier Amado

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit

De izquierda a derecha: Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica, y Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit

Xavier Amado

Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit, durante sus intervenciones

Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit, durante sus intervenciones

Xavier Amado

De izquierda a derecha: Carlos Álvarez Ramallo, consultor; Cristina Martín Díez, directora de desarrollo de negocio de Ortiz.León Arquitectos;Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; Ana de la Fuente, directora de comunicación de Grupo Tecnitasa, y Victor Sardá, director del Grado Inmobiliario de Universidad Politécnica de Madrid

De izquierda a derecha: Carlos Álvarez Ramallo, consultor; Cristina Martín Díez, directora de desarrollo de negocio de Ortiz.León Arquitectos;Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; Ana de la Fuente, directora de comunicación de Grupo Tecnitasa, y Victor Sardá, director del Grado Inmobiliario de Universidad Politécnica de Madrid

Redacción

De izquierda a derecha: Víctor Sardá, director del Grado Inmobiliario de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Andrea Martínez, responsable de comunicación y marketing del Grado Inmobiliario de la UPM; Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; Silvia Pérez Reynés y Fernando Chermá Usó, estudiantes del Grado Inmobiliario de la UPM

De izquierda a derecha: Víctor Sardá, director del Grado Inmobiliario de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Andrea Martínez, responsable de comunicación y marketing del Grado Inmobiliario de la UPM; Gabriel Santamarina, periodista de Prensa Ibérica; Silvia Pérez Reynés y Fernando Chermá Usó, estudiantes del Grado Inmobiliario de la UPM

Redacción

Cartel de las I Jornadas Inmobiliarias organizadas por Prensa Ibérica

Cartel de las I Jornadas Inmobiliarias organizadas por Prensa Ibérica

Redacción

Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

Prensa Ibérica organizó el primer encuentro del sector inmobiliario, en el que reunió a destacados directivos del sector y representantes de la administración públicas para conversar sobre el futuro del mercado y el desafío que supone la vivienda para el país.

