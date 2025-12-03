«El valor que generamos en terceras personas es lo que nos hace imprescindibles»

Eva Collado, consultora, formadora, conferenciante internacional y escritora fue la encargada de abrir el evento con una ponencia muy especial: «Marca Personal, Profesional y Marca Corporativa: El binomio perfecto», que sirvió como introducción para sembrar las bases de las mesas redondas, cara a cara y ponencias posteriores.

En un panorama cada vez más cambiante, que las nuevas tecnologías hayan empezado a cambiarlo todo -desde nuestra forma de comunicarnos hasta la manera de hacer negocio- ha dejado de ser sorprendente. Y en este universo, Collado considera crucial saber qué es exactamente el término «marca personal» y qué alcance puede tener.

«Aunque es cierto que hoy en día el concepto está muy manido, implica, sobre todo, el valor que conseguimos generar en terceras personas lo que nos hace imprescindibles, lo que nos convierte en referentes del sector y lo que hace que, más allá de visitar nuestros perfiles, quieran contar con nosotros en su día a día y proyectos», explicó. Asimismo, añade que, aunque es verdad que en general la sociedad es muy cuidadosa y consciente a la hora de proyectar su marca, pasar a tomar las riendas de nuestro liderazgo digital es algo que todavía requiere de un mayor trabajo. «Porque una cosa es quién eres y otra muy distinta cómo eres percibido», concretó la ponente.

Person-to-Person

No estar en redes sociales, si bien no es obligatorio, tampoco es una opción. En palabras de Collado, el 80 % de lo que ocurre se difunde por dichos canales, por lo que no estar presente implica perderse oportunidades que podrían llegar a cambiarnos la vida. «Estamos en un momento en el que la confianza en las marcas está temblando y lo que más cuenta es la opinión de nuestros iguales. Por ello, si antes contábamos con los tipos de negocio B2B y B2C, ahora tenemos que considerar también el P2P, más conocido como el boca a oreja de toda la vida, pero trasladado del mundo real al virtual», anunció.

Como ejemplo, quiso poner sobre la mesa cómo el contenido compartido por todos los miembros de una empresa genera un alcance hasta siete veces mayor y que eleva el compromiso. Una acción que, inevitablemente, aumenta la confianza y la motivación al hacerlos sentir parte de un todo.

Para finalizar, quiso recordar que «el verdadero talento no lo elegimos nosotros, es el talento quien nos elige y nosotros tenemos que darle razones para ser la opción elegida. Y esta es la forma: con trabajadores comprometidos que crean en nuestra marca y que estén alineados con la estrategia de la empresa», finalizó.