Las herramientas colaborativas, un impulso para la fidelización

Cintillo Tierra de Talento / ED

«El futuro es digital. El futuro es eléctrico. Pero hay que tener cuidado porque la tecnología debería estar al servicio del talento, y no al revés». Esta fue la conclusión de Ricardo Guerrero, Chief Human Resources Officer de PowerCo Spain, en la primera mesa de debate del foro «Valencia, Tierra de Talento», que versó sobre la «Atracción y desarrollo del talento en un entorno de disrupción tecnológica».

El experto valoró el papel que juegan las nuevas tecnologías para ganar en eficiencia y velocidad en cada uno de los procesos implicados en la gestión del talento, desde la selección de personal hasta la fidelización de la plantilla. «La disrupción más importante ha venido con la Inteligencia Artificial y los sistemas de gestión que nos ayudan a dar claridad y transparencia en los procesos. La accesibilidad a la tecnología y esta transparencia han cambiado la forma de trabajar», compartió.

Un nuevo reto

No obstante, puso el foco en la necesidad de poner a las personas siempre en el centro. «Detrás de cada perfil virtual hay una persona», recordó. Así, aunque la tecnología permita realizar un filtrado más ágil y sencillo, es imprescindible el componente humano para discernir adecuadamente y seleccionar el talento que necesita la empresa. «Estas herramientas nos ayudan, pero también suponen un desafío porque fiarnos únicamente de su criterio podría llevarnos a tomar decisiones equivocadas, con los problemas sociales, legales o económicos que ello implica», apuntó.

«La accesibilidad a la tecnología y la transparencia han cambiado la forma de trabajar», apunta

En el apartado de la fidelización del talento, Guerrero destacó que las herramientas colaborativas digitales son clave. «El atractivo de la organización comienza en el interior de la compañía. Antes de poder proyectar una imagen hacia el exterior, tienes que generar compromiso a nivel interno. Ese enamoramiento lo originan las conversaciones, el compromiso de los empleados para vivir la marca, el producto, la empresa y para proyectarla hacia afuera. Herramientas tecnológicas de colaboración, como por ejemplo Teams, ayudan no solamente a optimizar el trabajo diario, sino también a crear sinergia y conexión», detalló.

En la misma línea, defendió que para generar ese «compromiso y eficiencia en el negocio, hay que partir de un principio de confianza y dejar atrás métodos controladores». Por lo que aunque hay tecnologías de gestión de la jornada que son muy útiles a nivel operativo, también pueden ser una gran desventaja. «Hay que tener cuidado en el aprovechamiento de las mismas», reiteró.

Innovación

Asimismo, la formación es una buena estrategia para fidelizar al talento, ya que es una muestra de que la empresa apuesta por su carrera profesional. De esta manera, en PowerCo, convencidos de que la innovación es el motor que impulsa el desarrollo de la plantilla y el crecimiento de nuestra industria, han dado recientemente un paso decisivo: han puesto en marcha la primera formación de «Aprendizaje Virtual» con un grupo piloto, en colaboración con la Ciudad Politécnica de la Innovación – Universitat Politècnica de València (UPV).

PowerCo ha puesto en marcha la primera formación de «Aprendizaje Virtual» con un grupo piloto

Este proyecto pionero recrea la gigafactoría de PowerCo en un universo virtual con maquinaria a escala real, permitiendo a sus colaboradores experimentar un entorno inmersivo donde pueden aprender cómo funcionan las máquinas, conocer cada componente y practicar las tareas que desempeñarán en la realidad. Todo ello en un espacio seguro, flexible y sin límites físicos.

Para la compañía, esta iniciativa es relevante porque les permite anticipar la formación antes de la puesta en marcha, acelerando la preparación y consolidando el aprendizaje; superar barreras físicas, sin restricciones de tiempo, espacio ni equipos de protección; visualizar lo invisible, con procesos internos y flujos de materiales que en la vida real serían imposibles de observar; y aprender sin riesgos en un entorno donde equivocarse es parte del proceso y cada error se convierte en una oportunidad.

Este piloto ratifica el compromiso de PowerCo con seguir ofreciendo herramientas que potencien la agilidad, la eficiencia, el desarrollo y bienestar de sus equipos, en una industria que está en plena evolución y que exige crecer al mismo ritmo. «Estamos construyendo el futuro del aprendizaje de nuestra industria, hoy», aseguran desde la compañía.