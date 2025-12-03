«El impacto de la IA en el trabajo es bastante más veloz que mayor»

En representación de Top Employers Institute, Massimo Begelle, Regional Manager de España e Italia de la compañía, subió a la tarima del foro Tierra de Talento en dos ocasiones para hablar sobre si los Recursos Humanos están o no en una encrucijada y cuáles considera que son las estrategias clave en la era de la IA. Top Employers Institute es el ente certificador global de las prácticas de recursos humanos y llevan años operando a nivel global. A día de hoy, están presentes en más de 120 países, una trayectoria que los avala por sí misma y que los ha convertido en un auténtico referente.

Tal y como dio comienzo Begelle su intervención, el hecho de que la esperanza de vida sea mayor implica que, en una misma empresa, pueden llegar a coexistir distintas generaciones. Y esto, a su vez, abre un nuevo reto porque las necesidades y formas de concebir la vida no son las mismas. Un detalle que es importante tener claro desde Recursos Humanos. «La Generación Z pide respuestas y ser escuchada. La Generación X necesita permisos y flexibilidad. Y lo mismo sucede con cada generación: el momento vital es distinto y, por lo tanto, las dinámicas deben tenerlo muy presente», explicó.

Experiencias positivas

Asimismo, añadió que, aunque antes la gente casi no cambiaba de trabajo, ahora se ha vuelto una práctica cada vez más frecuente entre los jóvenes, motivo por el que hay que cuidar su experiencia en la empresa para que, a futuro, puedan plantearse regresar. «El término retención de talento se ha vuelto obsoleto, porque hoy en día ya no es posible retenerlo. Primero, porque el nuevo talento está acostumbrado a cambiar; y segundo, porque irse no significa hacerlo para siempre», expuso Begelle.

Por todo ello, en la actualidad, el éxito radica en centrarse en priorizar al empleado, escuchando de manera holística y entendiendo que cada uno cuenta con unas exigencias que se deben tener en cuenta a la hora de construir una experiencia más positiva. En palabras del Regional Manager de España e Italia de Top Employers Institute, «las empresas con políticas de inclusión y neurodiversidad no solo son más innovadoras, sino que se sienten más reconocidas».

Entrando en materia sobre la Inteligencia Artificial, Begelle quiso lanzar una pregunta a sus asistentes: ¿qué porcentaje de empresas utilizan IA en sus Recursos Humanos? Y aunque la respuesta sorprendió, porque las estadísticas citan solo un 46 %, es un dato que no tardará en crecer y que constata que, en mayor o menor medida, las compañías se van animando a experimentar con ellas.

Usar la IA para generar propósito

Con todo ello, es evidente que los Recursos Humanos sí están en una encrucijada, porque aunque tienen ante sí muchas oportunidades, esas oportunidades también conllevan riesgos. «Los RRHH tienen la ocasión de jugar un rol muy importante a la hora de construir empresas diversas e inclusivas, considerar la experiencia del empleado, tener en cuenta a sus trabajadores y utilizar la inteligencia artificial como una vía para empoderar el liderazgo, pero sin aspirar a ser un sustituto», alegó.

Observando el impacto real que han tenido determinados avances tecnológicos en el mundo del trabajo, esta nueva herramienta no es que esté teniendo una colisión mayor, sino que lo está haciendo a mayor velocidad. «A diferencia de lo que mucha gente cree, la IA no está destruyendo más puestos de trabajo que otros acontecimientos previos. Es cierto que tiene su impacto, pero este se tiene que valorar como una historia de cambio continuo, de adaptamiento», especificó.

En Top Employers Institute están focalizados en cinco pilares bien diferenciados que recomienda aplicar a las distintas compañías: confianza digital, diseño centrado en lo humano, acompañamiento ético, empatía aplicada y capacidad de entender el sistema en el que se opera. Sabiendo esto, Begelle quiso finalizar con unas líneas que resumen a la perfección lo abordado durante su ponencia: «aunque la inteligencia artificial es capaz de potenciar nuestras organizaciones, solo el liderazgo humano podrá darle propósito. Y ese propósito es lo que engancha, genera resultados y hace que las personas se sientan validadas y afiancen el sentimiento pertenencia».