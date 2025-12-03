José Luis Risco: "Mi carrera siempre la he enfocada a dar"

José Luis Risco, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y especializado en Recursos Humanos, participó el pasado 27 de noviembre en el foro "Valencia, Tierra de Talento", impulsado por Levante-EMV y Top Employers Institute, siendo uno de los ponentes de la mesa redonda "El nuevo sentido de pertenencia: el reto de implicar a cinco generaciones de empleados". En esta mesa se hizo énfasis en la figura del becario y el progreso dentro del mundo del trabajo.

En esta mesa también participaron Mariam Pedreira, Senior Business de Top Employers Institute; Belén Macias, directora de ESIC; Victoria Chico De Gracia, P&C Business Partner Coca Cola Europacific Partners y Marta Rebull, DG RRHH Prensa Ibérica.

Empezó contando como fue su padre el que le puso a hacer prácticas en el banco donde trabajaba y que él se dedicaba a "darle la pensión a los jubilados". Así fue como se dio cuenta de que la carrera de Económicas que estaba estudiando tenía muchos números, y él quería otra cosa. Por eso, se fue a Madrid y allí realizó un Máster de Recursos Humanos.

Parte de la ponencia "El nuevo sentido de pertenencia: el reto de implicar a cinco generaciones de empleados" / Daniel Tortajada

Pero "la vida en Madrid es muy cara" y se puso a repartir periódicos antes de que le cogieran para hacer otras prácticas, esta vez del máster. "Trabajaba en un portal de internet y daba oportunidad de encontrar trabajo a la gente". Ahora se dedica a la organización multinacional.

La importancia de los RRHH

"Mi carrera siempre la he enfocada a dar. A veces recibo. Sobre todo recibo cuando llego a casa, cariño por parte de mi familia". Risco explicó cómo, en la vida, intentamos dar mucho, gestionamos expectativas, pero a veces también recibimos porque lo damos.

De esta forma, se define como un "dador de felicidad". Él intenta dar felicidad a la gente que trabaja con él, aunque reconoció que no siempre la da. "Forma parte del ciclo de la vida, forma parte del ciclo profesional".

Para el experto, desde EY, lo que hacen es tratar de responder a la incertidumbre que se puede dar en el sector de la consultoría y de los recursos humanos. "Antes hablábamos de que con 17 años, ¿cómo ibas a elegir tu futuro?", y ahora "se ha asumido que la gente aguanta menos la parte de recursos humanos y su organización así que, cuanto antes se lo prioricemos, mejor".

José Luis Risco, junto a Mariam Pedreira, Belén Macias, Victoria Chico De Gracia y Marta Rebull / Daniel Tortajada

"Tenemos que empoderar a la gente y que la gente sea más normal". Risco afirmó que están trabajando la problemática de que tanta gente se esté yendo fuera de nuestro territorio en busca de oportunidades de trabajo. "Estamos trabajando en un modelo en el que aunque una persona abandone una organización, su experiencia haya sida lo suficientemente positiva para que pueda volver".

Experiencias compartidas

Esta mesa también le dio la oportunidad al experto de explicar cómo funciona la parte más humana de su empresa: "nosotros incorporamos a mucha gente de 22 años y se nos van con 28. ¿Eso es bueno? Pues no lo sé. ¿Qué es malo? Pues tampoco lo sé".

"Mezclas a mucha gente joven y con el cariño y la cercanía que les damos dentro, además del ciclo de vida inevitable, la experiencia va aumentando". Comparó España con otros países como Suiza, que va por delante de nuestro país en primera posición como país de Europa con mejor engagement.

Trabajo, respeto y voluntad son las palabras que definen lo que Juan Luís Risco transmitió el pasado 27 de noviembre, con un mensaje claro: que los jóvenes no tengan miedo ni dudas.