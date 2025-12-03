«Ser líder hoy en día implica saber personalizar tu liderazgo»

Belén Macías, directora de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC Business & Marketing School en el campus de la Comunitat Valenciana, fue una de las participantes de la segunda mesa redonda «El nuevo sentido de pertenencia: el reto de implicar a cinco generaciones de empleados» del foro Tierra de Talento, organizado por Levante-EMV.

Durante su intervención, quiso empezar explicando la labor que desarrollan en el campus de Valencia de ESIC, que no es otra que «impulsar la empleabilidad de nuestros alumnos a través de prácticas y de bolsa de empleo». A continuación, detalló que, cuando ella realizó sus primeras prácticas durante su etapa universitaria en una entidad financiera que a día de hoy ya no existe, la mirada era distinta: «Estuve tres meses de verano poniendo cafés, haciendo fotocopias, sonriendo mucho y dando conversación. Terminé con la sensación de que no había aprendido nada».

Formación de líderes

Afortunadamente, la situación ahora es distinta y la propia Macías es capaz de ver la evolución en sus alumnos, quienes son tratados «como uno más», siempre adaptado a sus conocimientos y habilidades. Pero lo que es innegable es que aprenden muchísimo y es una forma de conectar con el puesto de trabajo muy cercana a la realidad. «Se ha evolucionado mucho en cómo se mira a ese futuro empleado y las empresas, además de tener muchas ganas de ello, les enseñan muy bien», manifestó la directora.

Belén Macías, directora de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC Comunitat Valenciana. / Daniel Tortajada

En ESIC trabajan con líderes para formar futuros líderes con líderes del presente. Para lograrlo con éxito, Macías recomendó, como primer punto, entender qué valoran en el liderazgo las distintas generaciones, porque no en todas implica lo mismo. Por ejemplo, las generaciones más mayores valoran más la estabilidad o la autoridad, esto es, un capitán basado en la experiencia y en una jerarquía. Sin embargo, las nuevas generaciones optan por preferir un líder colaborador, empático y transparente. Más que recibir una orden, quieren sentirse «escuchados, valorados y parte de algo mucho más grande».

«Ser líder hoy en día es mucho más complejo: deben comunicar muy bien y estar accesibles para todos. Es decir, personalizar ese liderazgo en función de las personas que forman parte de tu organización», concretó Macías. En relación con el teletrabajo, la directora de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC Business & Marketing School, considera que permite mucha flexibilidad en los horarios y que, aunque cambiar el paradigma no siempre es fácil, a veces es necesario.

Como colofón, Macías quiso destacar de las generaciones senior «esa fidelidad a la empresa no entendida como permanencia en el tiempo, sino como un compromiso total en el sentido de pertenencia y de orgullo». Y a los más jóvenes, quiso recordarles la importancia de aprovechar la oportunidad para «aprender de la diversidad de opiniones, formas de hacer las cosas y de ver la vida» de cada una de las generaciones con las que compartan espacio de trabajo.

«Pero especialmente a la juventud le diría que sean curiosos, que absorban, que entiendan. Y, al mismo tiempo, pacientes a la hora de construir. Porque las cosas no duran cinco minutos, llevan su tiempo y, cuando les pones intención, todo sale de otra manera», concluyó.