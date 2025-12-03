La llegada de turistas a la C. Valenciana cae un 1 % en octubre
El descenso en el mes no impide a la autonomía seguir en registros récords con 10,9 millones de visitantes en los diez primeros meses del año
Hay que remontarse a antes de la pandemia, probablemente a los peores tiempos de la Gran Recesión, para constatar una reducción en el número de visitantes extranjeros a la Comunitat Valenciana. Tal eventualidad se dió el pasado mes de octubre, según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En dicho período, arribaron a la autonomía 1,12 millones de turistas procedentes del exterior, lo que implica un 1 % menos que hace un año. Octubre de 2024 fue el mes de la dana, pero esta tuvo lugar el día 29, con lo que no afectó prácticamente al movimiento de pasajeros. Noviembre, en el que era esperable un descenso, tampoco se resintió y volvió a marcar récords.
Descenso
La Comunitat Valenciana no fue la única autonomía donde se produjo un descenso de turistas. Sucedió lo mismo en Baleares, con una caída del 1,7 %. Por contra, en el conjunto de España se registró una alza del 3,2 %, hasta los 9,2 millones de visitantes. Cataluña (1,9 millones) y Madrid (942.277) crecieron por encima del 9 %.
Pese al dato de octubre, lo cierto es que la Comunitat Valenciana sigue batiendo récords en términos anuales. Así, en los diez primeros meses de este año visitaron la autonomía 10,9 millones de extranjeros, lo que implica un aumento del 3,6 % respecto al mismo período de 2024. Ese incremento es ligeramente superior al 3,5 % de la media española, donde el registro general llegó a 85,6 millones. Reino Unido, Francia y Alemania, por este orden, copan el escalafón en cuanto a países de origen de los turistas, con 17,1, 11,3 y 10,7 millones de viajeros en cada caso.
Gasto
Paralelamente y como es habitual, el INE también ha publicado la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), que corrobora la lógica de que a menos visitantes menos dinero. Así, en octubre los turistas se dejaron en la Comunitat Valenciana 1.319 millones de euros, con un descenso del 1,9 %. En la media española se alcanzaron los 12.785 millones, con un incremento del 7,4 %. Sin embargo, el gasto medio diario por turista en la autonomía se situó en los 147 euros, con un aumento del 11,9 % en términos interanuales. Este porcentaje es superior al 5,5 % del conjunto de España, donde, por contra, la cifra global se sitúa en 201 euros por persona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- La jueza eleva a 230 las víctimas de la dana al incluir a un vecino de Catarroja que murió el 3 de noviembre en el hospital
- Los vecinos del hombre muerto al arder su casa en València: 'Solo deseábamos que se hubiera dejado la comida en el fuego y que volviese