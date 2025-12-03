La llegada de turistas a la C. Valenciana cae un 1 % en octubre

Hay que remontarse a antes de la pandemia, probablemente a los peores tiempos de la Gran Recesión, para constatar una reducción en el número de visitantes extranjeros a la Comunitat Valenciana. Tal eventualidad se dió el pasado mes de octubre, según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En dicho período, arribaron a la autonomía 1,12 millones de turistas procedentes del exterior, lo que implica un 1 % menos que hace un año. Octubre de 2024 fue el mes de la dana, pero esta tuvo lugar el día 29, con lo que no afectó prácticamente al movimiento de pasajeros. Noviembre, en el que era esperable un descenso, tampoco se resintió y volvió a marcar récords.

Descenso

La Comunitat Valenciana no fue la única autonomía donde se produjo un descenso de turistas. Sucedió lo mismo en Baleares, con una caída del 1,7 %. Por contra, en el conjunto de España se registró una alza del 3,2 %, hasta los 9,2 millones de visitantes. Cataluña (1,9 millones) y Madrid (942.277) crecieron por encima del 9 %.

Turistas en el centro de València / Francisco Calabuig

Pese al dato de octubre, lo cierto es que la Comunitat Valenciana sigue batiendo récords en términos anuales. Así, en los diez primeros meses de este año visitaron la autonomía 10,9 millones de extranjeros, lo que implica un aumento del 3,6 % respecto al mismo período de 2024. Ese incremento es ligeramente superior al 3,5 % de la media española, donde el registro general llegó a 85,6 millones. Reino Unido, Francia y Alemania, por este orden, copan el escalafón en cuanto a países de origen de los turistas, con 17,1, 11,3 y 10,7 millones de viajeros en cada caso.

Gasto

Paralelamente y como es habitual, el INE también ha publicado la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), que corrobora la lógica de que a menos visitantes menos dinero. Así, en octubre los turistas se dejaron en la Comunitat Valenciana 1.319 millones de euros, con un descenso del 1,9 %. En la media española se alcanzaron los 12.785 millones, con un incremento del 7,4 %. Sin embargo, el gasto medio diario por turista en la autonomía se situó en los 147 euros, con un aumento del 11,9 % en términos interanuales. Este porcentaje es superior al 5,5 % del conjunto de España, donde, por contra, la cifra global se sitúa en 201 euros por persona.