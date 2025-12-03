Lodin: «Aplicamos herramientas tecnológicas, pero sin perder el componente humano»

Cintillo Tierra de Talento / ED

Las nuevas tecnologías han revolucionado la manera en la que las empresas gestionan el talento, incluso antes de su propia incorporación a la organización. La Inteligencia Artificial ya está presente en todos los procesos, desde la selección hasta el desarrollo de la carrera profesional del empleado, para apoyar y agilizar la labor del comité de dirección y el equipo de Recursos Humanos. «La tecnología puede cambiarlo todo, pero lo importante es el uso que hagamos de ella. Aplicamos herramientas tecnológicas, pero sin perder de vista el componente humano, que es fundamental y hace que el candidato genere una vinculación con la compañía», defendió Diana Lodin, directora de Talento de Generali Seguros.

Desde su área, se emplean la IA y otras herramientas de soporte tecnológico a lo largo de todo el proceso de selección de personal. Primero, para definir la propia vacante y redactar la oferta de manera clara, enriquecida y en función de las habilidades necesarias, además de agilizar procesos masivos como el cribado de currículums. «También ayudamos a los managers a preparar entrevistas de selección, para que se desarrollen de forma más fluida y eficiente», apuntó.

En el reto de la fidelización de la plantilla, las nuevas tecnologías tiene un papel clave. «Estas herramientas tecnológicas nos ayudan a personalizar el desarrollo profesional de los empleados, que es la parte que más fideliza porque sienten que la empresa invierte en ellos. Con ellas, podemos unir las preferencias de cada empleado con las necesidades de la compañía», compartió.

Definir objetivos

Con todo, Lodin destacó que las herramientas para definir los objetivos de la compañía en todos los niveles, desde el CEO hasta cada uno de los trabajadores, y vincularlos entre ellos, han sido las que verdaderamente han transformado el funcionamiento de los equipos. «De esta manera el empleado puede ver cómo su trabajo del día a día contribuye a la estrategia de la compañía, y permite incorporar el feedback», aseguró.