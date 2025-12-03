Morata pide al nuevo Consell "consenso" y que "retome" el diálogo con el Gobierno

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, ha pedido este miércoles al nuevo presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, que trabaje por "el consenso general", que "retome el diálogo entre administraciones, con el Gobierno de España" y "cercanía con las empresas". El líder de la corporación ha reclamado al nuevo Consell que "dé tranquilidad" a la sociedad, al tiempo que ha apelado a un "proyecto común".

"En este mundo polarizado, con falta de visión común, si somos capaces de lograr consensos en temas estratégicos del ámbito económico y empresarial, habremos alcanzado el objetivo. Lo único que necesitamos ahora es determinación y un proyecto común", ha dicho.

Morata ha hecho estas declaraciones en el marco del Fórum Europa Tribuna Mediterránea celebrado este miércoles en València, en un encuentro que ha contado también con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; el vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, entre otros.

Claves: agua, infraestructuras y energía

Morata ha asegurado que la Comunitat Valenciana se encuentra frente a una "oportunidad histórica ante los grandes cambios que estamos viviendo". En ese sentido, se preguntó "¿cómo queremos que sea la Comunitat Valenciana dentro de 15 o 20 años?". Algunas de las claves para Morata pasan por las infraestructuras, el agua o la energía.

El presidente de la institución ha detallado que "queremos una comunidad estratégica en el comercio global e intercontinental, que crezca sobre una industria fuerte y moderna, intensiva en energía y exportadora. Queremos una comunidad con un turismo de calidad y un comercio innovador digitalizado y exportable. Una comunidad con infraestructuras potentes, con energía asequible y fiable para nuestras empresas".

Bonet, Morata y Lafuente conversan durante el encuentro. / Daniel Tortajada

Así, Morata ha sostenido que "tenemos fortalezas extraordinarias, pero también desafíos urgentes". Entre ellos, ha señalado que la Comunitat Valenciana "cuenta con el mejor puerto del Mediterráneo occidental, motor de nuestra economía y de la economía española. Su ampliación y su modernización, así como la ejecución del acceso norte, son imprescindibles para mantener nuestra posición estable. Pero, junto al puerto, necesitamos un sistema de aeropuertos más conectado. Tanto en Alicante, València y Castelló. Que sean más competitivos y estén mejor preparados para atraer inversiones. Igualmente, es necesario disponer de zonas logísticas potentes, intermodales, capaces de integrar carretera, ferrocarril y transporte marítimo".

En este punto, Morata se ha referido al corredor mediterráneo: "No es una reivindicación local. No habrá un corredor mediterráneo real si no se ejecuta el túnel pasante y si no se resuelve la integración ferroviaria en Serrería. Son decisiones estratégicas que no pueden aplazarse más", ha dicho.

En materia de energía, el presidente de la Cámara ha defendido el apoyo de la entidad a la prórroga de la actividad de la central nuclear de Cofrentes "como garantía de energía estable, abundante y asequible". "Tenemos que ser capaces de garantizar tecnologías firmes que den seguridad al sistema, entre ellas el almacenamiento y la energía nuclear", ha dicho al respecto.

Además, Morata ha defendido "una comunidad con agua garantizada, porque sin agua no existe agricultura competitiva, ni actividad industrial, ni cohesión territorial". "Su gestión -ha defendido- no puede depender de coyunturas. Nuestra planificación hídrica tiene que ser estable, técnica, solidaria y eficiente, de forma que sea capaz de garantizar agua para el presente y para el futuro. Y esta planificación se tiene que ejecutar en tiempo y forma. La economía valenciana, su agricultura, su industria alimentaria, su turismo y su equilibrio territorial dependen de ello". En este sentido, Morata ha hecho alusión a un estudio que plantea un hipotético corte de agua potable en la ciudad de València durante tres días que supondría pérdidas de 100 millones de euros.

Atraer talento

Además, la Comunitat Valenciana que contempla Morata pasa por "atraer talento y ofrecer oportunidades a los jóvenes con vivienda accesible". En este punto, Morata ha informado que, según un estudio de Cámara Valencia, existe un déficit de 30.000 viviendas en la provincia de Valencia, que "podría llegar a 130.000 si no se actúa con urgencia".

"Y por encima de todo", Morata ha defendido "una comunidad asentada en los valores de la economía social y de mercado. Una economía donde el progreso y el crecimiento estén al servicio de las personas y donde el éxito empresarial se traduce en cohesión y bienestar para toda la sociedad. Sé que tenemos atributos para conseguirlo", ha dicho convencido.

Morata ha puntualizado, además, que la economía valenciana "no se transformará solo con grandes inversiones" sino también cuando las pymes mejoren su productividad y competitividad. Por ello, ha reconocido el trabajo de la CEV y su presidente, Vicente Lafuente, para poner sobre la mesa el debate de la reducción fiscal, la lucha contra el absentismo y la mejora de la formación.

El empresario ha defendido el papel del sector valenciano dentro de Europa: "No podemos ser meros observadores de lo que sucede en Europa".