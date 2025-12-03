El 81 % de los municipios de la Comunitat Valenciana tiene sobrepoblación de jabalíes

Más jabalíes y en más lugares. El 81% de los municipios de la Comunitat Valenciana tiene sobrepoblación de esta especie de fauna salvaje, cuyo censo se elevaba a unas 154.000 especies, según constatan las últimas estadísticas (año 2024) elaboradas por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. En medio de la alarma que genera el brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectada en Barcelona -no hay ningún caso en suelo valenciano- el sector ganadero, la industria alimentaria y el comercio exterior (la Comunitat Valenciana exporta 10.300 toneladas de carne de cerdo cada año, valoradas en casi 40 millones de euros) exigen a las administraciones públicas que aumenten los planes de contingencia ante la preocupante situación que acarrea la peste porcina.

De hecho, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo del virus en otros 7 jabalíes hallados muertos en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que se suman a los 2 primeros de la pasada semana en la misma población catalana. Con estos nuevos casos se confirma la presencia de la enfermedad en un total de 9 animales salvajes, todos en la misma zona, y cuyos positivos se han notificado a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA), informa el Ministerio de Agricultura este martes en un comunicado.

La distribución de áreas de mayor densidad de población de jabalíes se localiza en el noreste de la península ibérica, en especial en las provincias de Girona y Barcelona, aunque también en Tarragona, Huesca y Valencia, según constata un informe del Gobierno central. Además, tal como constata la Conselleria de Medio Ambiente, la Comunitat Valenciana cuenta con 440 términos municipales donde existe sobreabundancia de jabalíes. Por provincias, existen 98 municipios en Alicante, 97 en Castellón y 245, en Valencia.

La provincia de València, donde la práctica totalidad de sus municipios tiene descontrolada esa fauna salvaje, se sitúa junto con Murcia y Cataluña, seguidas de otras regiones del norte como Castilla y León y Navarra, entre los territorios de España donde se ha observado en los últimos 40 años un "fuerte" crecimiento del número de jabalíes. Además, ese incremento anual "se ha ido acelerando", de tal manera que el número de jabalíes "podría duplicarse en 2025" (hasta los 2,4 millones de animales), con el "consecuente aumento de accidentes, daños a cultivos y riesgos sanitarios", segura el Ministerio de Agricultura.

Municipios con sobrepoblación de jabalíes en la provincia de Alicante. / Levante-EMV

Municipios de la provincia de Castellón con sobrepoblación de jabalíes. / Levante-EMV

Municipios de la provincia de Valencia con sobrepoblación de jabalíes. / Levante-EMV

Municipios de la provincia de Valencia con sobrepoblación de jabalíes. / Levante-EMV

Más capturas y jaulas

Según la Dirección General de Medio Natural y Animal, las capturas de jabalíes se han disparado en la Comunitat Valenciana en estas últimas dos décadas, período de tiempo en el que se ha pasado de 10.000 a 54.000 cabezas, indica un estudio de esta administración autonómica.

Poblaciones de jabalíes en la Comunitat Valenciana. (2010-2024) / Levante-EMV

Raúl Mérida, secretario autonómico de Medio Ambiente, asegura que la Generalitat ha puesto en marcha un "cordón sanitario" en el norte de Castelló para frenar así el posible paso de jabalíes desde Cataluña hacia la Comunitat Valenicana. Eso conllevará una actuación coordinada con los cazadores de este territorio y la instalación de jaulas para capturar animales. El objetivo, según los planes que maneja la conselleria, es reducir a la mitad la población de jabalíes en la Comuniat Valenciana. Según Mérida, se está produciendo un gran movimiento de animales desde la montaña hasta zonas limítrofes de la costa. En esas zonas la conselleria quiere destinar más recursos económicos. "Habría que rebajar las cifras de población por debajo de los 50.000 jabalíes en toda la Comunitat Valenciana", resalta el dirigente de esta administración autonómica.

En España, el plan general del Gobierno prevé medidas para la gestión sostenible a medio y largo plazo de las poblaciones de jabalíes silvestres con vistas a reducir el riesgo de entrada y difusión de la peste porcina. El Ejecutivo central acahca la "elevada prolificidad" de la especie al aumento de hábitats favorables, la presencia de cultivos que le sirven de fuente de alimentación y refugio y la constante disminución de la presión cinegética en determinados territorios.

Granjas de porcino

Mientras más de 150 militares rastrean la zona cero para evitar que la peste porcina se expanda en España, la situación preocupa de lleno al sector ganadero de la Comunitat Valenciana, que aglutina 897 explotaciones, según datos del Ministerio de Agricultura. Por eso, las granjas extreman los planes de prevención para evitar el contagio de la PPA en sus instalaciones, donde hay registrados algo más de un millón de cerdos. La Generalitat activa medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad, que no sólo preocupa por el cierre de mercados exteriores, sino por cómo repercutiría en los precios. China -que sólo ha cerrado las compras procedentes de Cataluña- es el segundo mercado comprador de porcino valenciano al aglutinar el 20% de las exportaciones. Siete países, entre los que se encuentran Brasil y China, han actualizado este martes sus restricciones o condiciones adicionales para la entrada de productos derivados del cerdo procedente de España. Entre los países que han prohibido las compras procedentes de España están Canadá, Corea del Sur, Sudáfrica, Ucrania, Argentina, Colombia y México, entre otros.