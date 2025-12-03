Las nuevas tecnologías: aliadas en la mejora de la experiencia del empleado

Cintillo Tierra de Talento / ED

El gran reto de la gestión del talento en la era digital está en lograr aprovechar al máximo las ventajas competitivas que ofrecen las nuevas tecnologías, pero poniendo siempre en el centro de todo a las personas. Esta fue una de las reflexiones que dejó la primera mesa de debate del foro «Valencia, Tierra de Talento», que versó sobre la «Atracción y desarrollo del talento en un entorno de disrupción tecnológica», en la que participaron Ricardo Guerrero, Chief Human Resources Officer de PowerCo Spain; Pablo Lozano Durán, responsable de Atracción de Talento y Employer Branding de NTT DATA; y Diana Lodin, directora de Talento de Generali Seguros.

Los tres expertos repasaron el impacto que tiene la Inteligencia Artificial en el mercado de trabajo actual. «La disrupción más importante ha venido con la Inteligencia Artificial y los sistemas de gestión que nos ayudan a dar claridad y transparencia en los procesos», dijo Guerrero. En la selección de personal son fundamentales para agilizar y ganar en eficiencia. «Estas tecnologías nos permiten actuar con más celeridad», reconoció Lozano. Una de las estrategias que están llevando a cabo en su compañía es la de emparejar a cada candidato con el entrevistador más compatible, consiguiendo ratios de «hasta un 30 % superiores». Por su parte, Lodin compartió que en Generali Seguros utilizan estas tecnologías para definir la propia vacante y redactar la oferta de manera clara, para agilizar procesos masivos como el cribado de currículums e incluso para ayudar a los managers a preparar entrevistas.

No obstante, los ponentes pusieron el foco en la importancia del factor humano. «La tecnología puede cambiarlo todo, pero lo importante es el uso que hagamos de ella. Aplicamos herramientas tecnológicas, pero sin perder de vista el componente humano, que es fundamental y hace que el candidato genere una vinculación con la compañía», defendió Lodin. En la misma línea Guerrero recordó que «detrás de cada perfil virtual hay una persona» y reivindicó que «la tecnología debería estar al servicio del talento, y no al revés».

Impacto positivo

Con esta premisa, compartieron las iniciativas que llevan a cabo desde sus empresas para que estas nuevas herramientas repercutan de manera positiva en los candidatos y la plantilla. «La experiencia de la persona es muy importante para que sea un embajador de tu marca», afirmó Lozano. La IA es una gran aliada para los equipos de Recursos Humanos, ya que permite de manera sencilla y personalizada, por ejemplo con People Analytics, conocer cómo se encuentra cada individuo y cuáles son sus necesidades. «Es fundamental tomar conciencia y ajustar los procesos para que la organización tenga ese buen clima para poder ser más productivo», añadió el responsable de Atracción de Talento de NTT DATA, quien admitió que en la compañía trabajan a los candidatos «como un cliente».

Asimismo, en el reto de la fidelización del talento, las nuevas tecnologías son un recurso muy útil. «Nos ayudan a personalizar el desarrollo profesional de los empleados, que es la parte que más fideliza porque sienten que la empresa invierte en ellos. Con ellas, podemos unir las preferencias de cada empleado con las necesidades de la compañía», compartió Lodin.

Con todo, Guerrero destacó que las herramientas colaborativas digitales ayudan a trabajar el sentimiento de pertenencia a la empresa. «El atractivo de la organización comienza en el interior de la compañía. Antes de poder proyectar una imagen hacia el exterior, tienes que generar compromiso a nivel interno. Ese enamoramiento lo originan las conversaciones, el compromiso de los empleados para vivir la marca, el producto, la empresa y para proyectarla hacia afuera. Herramientas tecnológicas de colaboración, como por ejemplo Teams, ayudan no solamente a optimizar el trabajo diario, sino también a crear sinergia y conexión», detalló.