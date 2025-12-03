People Analytics contribuye a prevenir la fuga de talento

Cintillo Tierra de Talento / ED

«La experiencia de la persona es muy importante para que sea un embajador de tu marca». Así lo defendió Pablo Lozano Durán, responsable de Atracción de Talento y Employer Branding en NTT DATA, en el foro «Valencia, Tierra de Talento». La Inteligencia Artificial está siendo una gran aliada para los equipos de Recursos Humanos, ya que permite de manera sencilla y personalizada conocer cómo se encuentra la plantilla, cuáles son sus necesidades y en qué aspectos se puede mejorar. «Es fundamental tomar conciencia y ajustar los procesos para que la organización tenga ese buen clima para poder ser más productivo», añadió.

Con People Analytics, por ejemplo, se puede analizar qué sucede con cada una de las personas en la empresa para prevenir el burnout, la fuga de talentos, e incluso personalizar la evolución profesional. «De esta manera, uno se siente mucho más integrado en la organización porque sabe cuál es su camino», dijo Lozano. Esta vocación por poner a las personas en el centro está presente desde el inicio. «Estas herramientas nos permiten conocer el sentimiento de nuestros candidatos y hacer una escucha mucho más activa para tomar decisiones y que la experiencia sea positiva. Nosotros trabajamos al candidato como un cliente», compartió.

En el proceso de selección, que requiere un importante almacenaje y análisis de datos e información, las técnicas de IA, machine learning y deep learning son clave para ganar en eficiencia. «Estas tecnologías nos permiten actuar con más celeridad», afirmó. Una de las estrategias que están llevando a cabo es la de emparejar a cada candidato con el entrevistador más compatible, consiguiendo ratios de «hasta un 30 % superiores». También cuentan con una herramienta que permite ranquear los currículums en función de la prioridad.

Con todo, Lozano puso el foco en la importancia de la ética en el uso de las nuevas tecnologías. «Confío en que realmente tengamos una vida mejor con esta tecnología y que la cuidemos para que no se apodere de cosas básicas de las personas», concluyó.