Talento senior y talento joven: un dúo generacional con mucho que aportar

Las segunda mesa de debate de la jornada se retomó tras el descanso y contó con la presencia de José Luis Risco, Partner Talent Leader en EY Spain; Victoria Chico de Gracia, P&C Business Partner de Coca-Cola Europacific Partners; Marta Rebull, directora de Personas y Organización en Prensa Ibérica; y Belén Macías, directora de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC Business & Marketing School. Mariam Pedreira, Senior Business de Top Employers Institute, fue la encargada de dirigirla.

Bajo el título «El nuevo sentido de pertenencia: el reto de implicar a cinco generaciones de empleados», esta conversación versó acerca del desafío real que supone conseguir que toda la plantilla, pertenezca a la generación que pertenezca, pueda llegar a sentirse uno más en la empresa. Todo ello teniendo en cuenta el contexto actual y las distintas necesidades que demandan sus trabajadores.

Para poner en situación a los asistentes, Risco, Chico de Gracia, Rebull y Macías comenzaron contando cómo fue su primer contacto con el mundo laboral hasta llegar al puesto que hoy en día ocupan y qué cambios han notado. Los cuatro, en general, coincidieron en el gran salto que se ha dado en las prácticas curriculares y extracurriculares.

«Ahora, en las prácticas, todos los estudiantes son tratados como uno más del equipo» Belén Macías — Directora de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC Business & Marketing School

Porque en la actualidad se permite a los estudiantes salir con grandes aprendizajes, algo que en el pasado parecía impensable. «Hice mis prácticas en un banco que hoy en día ya no existe y me pasé el verano sirviendo cafés, haciendo fotocopias, ordenando y dando conversaciones. Ahora todos nuestros alumnos son tratados como uno más de la oficina, siempre siendo conscientes de que todavía no poseen ciertas habilidades y se les deben de dar responsabilidades ajustadas. Pero salen aprendiendo muchísimo», explicó Macías.

Más allá de la evolución palpable en la mirada al futuro empleado, la forma de relacionarse con las distintas generaciones también ha experimentado cambios. Para Rebull, la clave está en cambiar el relato. «Hablar de vieja escuela o talento digital es polarizar y fijarse más en las diferencias que existen entre los perfiles y no tanto en lo complementario que puede llegar a ser», detalló. En contraposición, la directora de Personas y Organización en Prensa Ibérica opta por enfatizar las ventajas que pueden emerger de la unión entre el talento senior y joven.

Dejar un mensaje de continuidad

Risco, por su parte, quiso centrar su discurso en la nueva incertidumbre que han introducido en el mercado la tecnología y el covid: ahora cualquier generación quiere cambiarse de trabajo y, además, puede hacerlo. Pero aunque lo hagan, el Partner Talent Leader en EY Spain intenta que su experiencia sea tan positiva que no descarten volver. «Antes el último contacto de un empleado cuando se iba era el equipo que entrega el finiquito. Ahora va mucho más allá; deben trasladar ese mensaje de continuidad para detectar si tiene ganas de volver a futuro o no», concretó.

Que el salario es importante nadie sería capaz de rebatirlo, pero no lo es todo. Chico de Gracia confesó que, cuando pasas esa primera puerta, lo que las personas buscan en su compañía es «acompañamiento durante el desarrollo, escucha activa y autonomía» para ser capaces de tomar sus propias decisiones, sintiéndose libres y parte de un todo.

Como cierre, cada uno dio un consejo a las nuevas generaciones y resaltó una cualidad de las anteriores. De estas últimas, Macías resaltó la fidelidad, no entendida como compromiso, sino como darlo todo por la empresa el tiempo que se esté; Rebull, la constancia y el esfuerzo con los que consiguen convertir el talento en legado; Chico de Gracia, el creer en lo que haces, sea lo que sea, y Risco, la ética y responsabilidad.

Y para las nuevas generaciones, Macías les recomendó aprovechar para aprender del resto; Rebull, apostar siempre por la curiosidad y por absorber las enseñanzas sin caer en la impaciencia; Chico de Gracia, el recordatorio de que son los herederos de quienes una vez confiaron en su producto, y Risco, que deben mantener el legado que recogen como mejor corresponde.