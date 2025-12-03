La Universitat de València: innovación, digitalización y hubs de talento para el futuro

Tras la celebración del Foro Valencia, tierra de talento, la Universitat de València (UV) reafirma su papel como institución pública que no solo forma profesionales, sino que impulsa la transformación social, económica y tecnológica del territorio. Si el primer volumen destacaba la excelencia académica e investigadora, esta segunda entrega pone el acento en la evolución hacia un modelo que integra innovación, digitalización y emprendimiento como ejes esenciales del futuro del trabajo.

La UV aborda este proceso desde una estrategia que anticipa las competencias que demanda el mercado, refuerza la relación entre universidad y empresa, atrae talento internacional y potencia la transferencia de conocimiento como motor de progreso para la Comunitat Valenciana.

Competencias para el empleo del futuro

La revolución tecnológica redefine las profesiones y los procesos productivos. En este contexto, la Universitat de València se consolida como un referente en inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y tecnologías emergentes. Su oferta académica incorpora nuevas titulaciones diseñadas para responder a esta demanda, como el Grado en Analítica y Ciencia de Datos, que forma perfiles especializados en la interpretación de grandes volúmenes de información para sectores tan diversos como la salud, las finanzas, la movilidad o la industria 4.0.

La universidad refuerza también su apuesta por la interdisciplinariedad mediante dobles titulaciones que combinan áreas complementarias. Programas como Física y Matemáticas, Derecho y Economía o Química e Ingeniería Química (en modalidad dual) anticipan perfiles híbridos capaces de afrontar retos complejos desde distintos enfoques.

Para ello, las metodologías docentes incorporan simulación, programación, laboratorios virtuales y proyectos interdisciplinares con datos reales. Paralelamente, la UV participa en proyectos nacionales e internacionales que abordan el impacto de la IA en el empleo, la ética algorítmica o la regulación tecnológica, integrando la perspectiva de las ciencias sociales para garantizar una digitalización humanista y responsable.

Innovación y transferencia de conocimiento

La innovación es uno de los pilares de la Universitat de València. El Parc Científic, con 25 años como ecosistema de referencia, impulsa la creación de empresas tecnológicas y facilita la transferencia de conocimiento hacia sectores productivos clave. En él conviven grupos de investigación, startups y spin-offs surgidas directamente de la actividad científica de la institución.

Entre las más destacadas se encuentran Arthex Biotech, especializada en terapias innovadoras para enfermedades genéticas; EpiDisease, centrada en herramientas epigenéticas aplicadas al diagnóstico y la salud; Evolving Therapeutics, dedicada a desarrollar nuevos tratamientos basados en plataformas biotecnológicas avanzadas; y OpticalSens, spin-off orientada al diseño de sensores ópticos de alta sensibilidad con aplicaciones industriales, medioambientales y biomédicas. Estas iniciativas ejemplifican la capacidad de la UV para transformar conocimiento en soluciones tecnológicas reales con impacto global.

La universidad complementa este ecosistema con programas de emprendimiento que acompañan a estudiantes e investigadores en la creación y evolución de proyectos. Mentorización, concursos, laboratorios de ideas y formación especializada generan una cultura innovadora que conecta el talento emergente con las necesidades del tejido empresarial valenciano.

Proyección internacional y desarrollo del talento

La UV mantiene una proyección internacional creciente a través de alianzas estratégicas, dobles titulaciones con universidades europeas, programas de movilidad y participación en redes de investigación globales. Esta dimensión internacional amplía la diversidad y enriquece la experiencia académica, situando a la institución en la primera línea de los retos científicos globales.

A la vez, la universidad refuerza la conexión con empresas y entidades valencianas mediante prácticas, proyectos conjuntos y formación adaptada a sectores emergentes, consolidando su papel como puente entre formación superior y empleabilidad.

Una universidad que transforma la sociedad valenciana

Desde 1499, la Universitat de València ha sido motor de transformación social, cultural y económica. Con más de 525 años de historia, mantiene intacta su vocación de poner el conocimiento al servicio del bienestar colectivo. Hoy, su capacidad para generar innovación, digitalizar procesos, crear hubs de talento y transferir conocimiento la sitúa como un actor esencial en el desarrollo de la Comunitat Valenciana.

La UV reafirma así su esencia: una universidad que forma, investiga y transforma. Una institución preparada para liderar el futuro del talento en Valencia.