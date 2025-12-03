Victoria Chico: «Creo que todo lo que ocurre en la vida nos suma o nos resta»

Victoria Chico De Gracia, P&C Business Partner de Coca Cola Europacific Partners, participó el pasado 27 de noviembre en el foro "Valencia, Tierra de Talento", impulsado por Levante-EMV y Top Employers Institute, siendo uno de los ponentes de la mesa redonda "El nuevo sentido de pertenencia: el reto de implicar a cinco generaciones de empleados". En esta mesa se hizo énfasis en la figura del becario y el progreso dentro del mundo del trabajo.

En esta mesa también participaron José Luis Risco, de EY Spain; Marta Rebull, de Prensa Ibérica; Belén Macias, de ESIC y moderó Mariam Pedreira, de Top Employers Institute.

"Creo que todo lo que ocurre en la vida nos suma o nos resta". Chico contó que sus primeras experiencias laborales fueron repartiendo encuentas por la calle. Ella cogía a gente preguntando si tenían quince minutos para unas preguntas y subía con ellos al Hotel Victoria media hora. Para ella esto provocó que ahora tenga "gran tolerancia a la frustración". Más tarde fue técnico de empleo con personas de discapacidad psíquica, donde "entendió que el esfuerzo lo es todo y que es muy importante".

Actualmente trabaja para Coca-Cola, dando soporte al área comercial en Valencia, Cataluña y las Islas Baleares. En esta empresa se cuenta con agentes muy diversos, por lo que es muy importante generar un sentido de la pertenencia. "En nuestra compañía somos 42000 empleados y en Valencia 450 personas en este centro que trabajan en distintos ámbitos, de perfiles distintos".

La mesa redonda "El nuevo sentido de pertenencia: el reto de implicar a cinco generaciones de empleados" / Daniel Tortajada

La importancia de hacer sentir bien

"Hemos tenido un sentido de la pertenencia muy fuerte; probablemente porque se sentían valiosos, importantes, parte de algo y después, la marca te acompañaba cuando te ibas fuera", explicó Chico, reccalcando la importancia de hacer sentir a gusto a aquellas personas que forman parte de un proyecto o una empresa.

También se refirió al salario y al equilibrio entre las dos vertientes: "el salario es importante y nadie sería capaz de negarlo, pero cuando pasas esa primera puerta, lo que las personas buscamos es que nuestra compañía nos acompañe en el desarrollo y esperamos que nos escuchen". Desde su experiencia, contó como ellos "hacen planes de engagement y devolvemos esos resultados. Cada uno de los equipos toma cartas en el asunto y hace su propio plan de acción".

Para las nuevas generaciones

En el cierre de la mesa redonda, ante la pregunta de qué consejo les daría a las nuevas generaciones que llegan, Victoria Chico contestó que en Coca-Cola nadie confiaba, que "era una bebida en la que nadie creía" y que ahora son "herederos de aquellos que se creían que esa bebida negra iba a ser un pelotazo y es nuestra responsabilidad".

"Cree en lo que haces, sea lo que sea, y sé constante porque aquí [en Coca-Cola] eres importante", concluyó.